16,5 mld zł – to wartość pomocy, jaką od 2005 r. otrzymała Telewizja Polska w ramach wpływów z opłat abonamentowych oraz rekompensat z budżetu. TVP uczestniczy również, razem z prywatnymi konkurentami, w walce o przychody ze sprzedaży reklam.

Rozdzielane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji wsparcie w ostatnich latach – za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości – wyraźnie wzrosło. Do 2016 r. rzadko przekraczało pół miliarda w skali roku (nieznacznie powyżej tego poziomu było w latach 2005–2007, przez większość tego okresu również rządziło PiS), ostatnio regularnie są to kwoty przekraczające 2 mld zł rocznie. To efekt zmian w finansowaniu mediów publicznych przewidujących rekompensaty za ubytki wpływów abonamentowych.

„Obecny system finansowania publicznego nie zaspokaja w sposób stabilny i przewidywalny potrzeb jednostek mediów publicznych w obszarze realizacji powinności misyjnych. Z tego powodu w ostatnich latach, wdrażając działania rozwojowe, Telewizja Polska S.A. pozyskała finansowanie zewnętrzne (pożyczka z Funduszu Reprywatyzacji oraz program emisji obligacji)” – napisano w sprawozdaniu z działalności w 2022 r.

„Obecnie państwo polskie zapewnia Spółce zwiększone wpływy abonamentowe, przede wszystkim poprzez rekompensaty, które pozwalają na realizację misji publicznej w perspektywie jednego roku obrotowego. Oznacza to, że Spółka w dalszym ciągu funkcjonuje w warunkach niepewności, przez co zmuszona jest utrzymywać w gotowości źródła finansowania zewnętrznego. Konieczna jest kompleksowa naprawa systemu finansowania mediów publicznych” – stwierdzono w dokumencie.

Jak zwiększenie finansowania z kasy państwa przełożyło się na rezultaty finansowe? W 2020 r. TVP miała 198,3 mln zł zysku. Rok później zysk stopniał do 3,9 mln zł, a w 2022 r. pojawiło się 50,7 mln zł straty.

Wsparcie budżetowe trafia nie tylko do TVP. Jego odbiorcami w dużo mniejszym zakresie są Polskie Radio oraz należące do państwa rozgłośnie regionalne. ©℗