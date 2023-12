Grzegorz Schetyna (KO), pytany o krytykę PiS skierowaną wobec szefa MS Adama Bodnara: “To strach, śmiertelny, zwierzęcy strach przed konsekwencjami za to, co zrobili - za zdemolowanie praworządności, trójpodziału władzy; oni wiedzą, że za to odpowiedzą nie tylko politycznie, ale też prawnie”.

Ozdoba z PiS zarzuca Adamowi Bodnarowi łamanie konstytucji

"Projekt dot. zmian w regulaminie urzędowania sądów powszechnych jest dość szokujący, jeżeli ktoś rozporządzeniem chce wskazywać sędziom jaka ma być treść wyroków, to mamy do czynienia z ingerencją w sferę swobody orzeczniczej" - ocenił w poniedziałek poseł PiS Paweł Jabłoński. Inny poseł klubu PiS, członek Suwerennej Polski Jacek Ozdoba, przekazał z kolei, że Suwerenna Polska domaga się debaty w sprawie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Ozdoba zarzucił ministrowi MS łamanie konstytucji przy projekcie rozporządzenia dot. regulaminu sądów powszechnych.

Na odpowiedź Schetyny (KO) nie trzeba było długo czekać:

"Tak na to patrzę; złodziej krzyczy ‘łapać złodzieja’ a wie, że sam jest winny".

Minister Sprawiedliwości Bodnar tłumaczy swoją decyzję

Szef Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokurator Generalny Adam Bodnar przekazał w piątek do uzgodnień międzyresortowych projekt zmian w rozporządzeniu – Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

"Proponowane przepisy sprawią, że wnioski o wyłączenie sędziego ze względu na sposób powołania go na urząd sędziowski nie będą rozpoznawane przez sędziów powołanych w tym samym trybie. Rozwiązanie to uniemożliwi udział osób powołanych przez Krajową Radę Sądownictwa ukształtowaną ustawą o KRS z 8 grudnia 2017 r. w rozpatrywaniu tego typu wniosków. Sędziowie ci nie będą uwzględniani w przydzielaniu spraw przez System Losowego Przydziału Spraw" – czytamy w komunikacie resortu sprawiedliwości. Ministerstwo wyjaśniło, że "propozycja zmiany przepisów jest spowodowana tym, że ustawa z 8 grudnia 2017 r. o KRS wprowadziła sprzeczny z Konstytucją tryb wyboru sędziów-członków KRS".

Bodnar chce odbudować trójpodział władz

W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości, "druga istotna kwestia zawarta w projekcie zmiany rozporządzenia – Regulamin urzędowania sądów powszechnych – dotyczy obowiązku uwzględniania pierwszeństwa i bezpośredniego stosowania prawa unijnego i międzynarodowego przy sporządzaniu orzeczeń oraz uzasadnień sędziowskich". "Wynika to z faktu, że w ostatnich kilku latach hierarchia źródeł prawnych i trójpodział władzy w Polsce została zaburzona. Wprowadzono zmiany prawne ograniczające niezależność sądownictwa oraz umożliwiające prowadzenie postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów stosujących w orzecznictwie prawo unijne i konwencje międzynarodowe" - czytamy.

Manowska przyłącza się do krytyki Bodnara, Schetyna broni

Do projektowanych zmian w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych negatywnie odniosła się w niedzielę Pierwsza Prezes SN Małgorzata Manowska. "Najwyższe zaniepokojenie budzi fakt, że nowy szef MS rozpoczyna urzędowanie od przedkładania projektów, które zmierzają do pogwałcenia fundamentów porządku konstytucyjnego RP, w tym zasady trójpodziału władz i niezawisłości sędziów" - stwierdziła.

