Minister sprawiedliwości Adam Bodnar poinformował, że wniosek do premiera Donalda Tuska o przystąpienie do Prokuratury Europejskiej to jedna z jego pierwszych decyzji po objęciu w środę urzędu.

Bodnar, który po zaprzysiężeniu nowej Rady Ministrów w środę objął urząd ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, o swoim wniosku poinformował we wpisie na portalu X (Twitterze). "Jedna z moich pierwszych decyzji jako Ministra Sprawiedliwości - wniosek do Premiera Donalda Tuska o przystąpienie do Prokuratury Europejskiej" - napisał. Do wpisu dołączył zdjęcie z gabinetu w MS, na którym podpisuje dokument.

"Do gabinetu Ministra i innych pomieszczeń wróciły flagi Unii Europejskiej" - dodał Bodnar.

Prokuratura Europejska, która rozpoczęła działalność 1 czerwca 2022 prowadzi sprawy przestępstw związanych z nadużyciami finansowymi, korupcją, praniem brudnych pieniędzy i poważnymi transgranicznymi oszustwami na podatku VAT na kwotę powyżej 10 mln euro. Do tej pory do będącej organem Unii Europejskiej Prokuratury Europejskiej przystąpiły 22 kraje UE, zaś nie przystąpiło pięć - Szwecja, Węgry, Polska, Irlandia i Dania.

Prokuratura Europejska to urząd o strukturze dwupoziomowej. Pion strategiczny tworzą: Europejski Prokurator Generalny odpowiedzialny za zarządzanie EPPO (European Public Prosecutor’s Office) i organizowanie jej prac oraz kolegium prokuratorów odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w kwestiach strategicznych. Pion operacyjny tworzą: delegowani prokuratorzy europejscy odpowiedzialni za prowadzenie postępowań przygotowawczych i ściganie oraz stałe izby, które monitorują postępowania przygotowawcze i nadają im kierunek oraz podejmują decyzje operacyjne.

W grudniu 2022 roku w życie weszła ustawa nowelizująca Kodeks postępowania karnego i Prawo o prokuraturze. Nowela, jak wynika z uzasadnienia, była niezbędna w związku z utworzeniem Prokuratury Europejskiej.

"Niezbędna jest nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania karnego włączająca Prokuraturę Europejską do kręgu podmiotów uprawnionych do funkcjonowania w transgranicznym obrocie prawnym i umożliwiająca polskim prokuraturom i sądom wykonywanie jej wystąpień, jak również wprowadzająca możliwość występowania przez polskie prokuratury i sądy do Prokuratury Europejskiej o zabezpieczenie i przekazanie materiału dowodowego w sprawach objętych jej kompetencją" - głosi uzasadnienie.

Ustawa wprowadza także zasadę, że "kontakt między polskimi jednostkami organizacyjnymi prokuratury a Prokuraturą Europejską, w tym wszelka korespondencja, przekazywanie informacji, nakazy, wnioski lub inne wystąpienia kierowane przez polskich prokuratorów do Prokuratury Europejskiej, będą odbywały się za pośrednictwem Prokuratury Krajowej". "Jednocześnie wprowadza się obowiązek odmowy wykonania żądanej czynności lub udzielenia informacji, jeżeli żądana czynność lub udzielenie informacji byłyby sprzeczne z zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej lub naruszały suwerenność RP" - głosi uzasadnienie.(PAP)

mml/ par/