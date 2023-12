Rząd premiera Morawieckiego był trudny we współpracy, ale rzeczy, które zrobiliśmy w ubiegłej kadencji, jak i to, co już zrobiliśmy z nowym rządem, oraz obietnice zawarte w programie wyborczym Zjednoczonej Prawicy, zasługują na poparcie tego rządu – powiedział Jarosław Sachajko (Kukiz'15)

Sachajko po exposé Morawieckiego

W Sejmie w debacie po exposé wygłoszonym przez premiera Mateusza Morawieckiego w imieniu koła Kukiz'15 głos zabrał Jarosław Sachajko, który zapowiedział, że koło zagłosuje za wyrażaniem rządowi Morawieckiego wotum zaufania.

Koło Kukiz'15 liczy trzech posłów. Są to: Paweł Kukiz, Jarosław Sachajko i Marek Jakubiak.

"Polityka składa się z kilku elementów: obietnic wyborczych, zdobywania zaufania, iż te obietnice zostaną wykonane oraz finalnie z rozliczania z tych obietnic" – wskazał w swoim wystąpieniu Sachajko. "Jako Kukiz'15 uważamy, iż do polityki nie idzie się po przywileje poselskie, ministerstwa, spółki skarbu państwa, a po to, aby rozwiązywać problemy Polaków" – dodał.

Sachajko o porozumieniu ze Zjednoczoną Prawicą

"W 2021 r. Paweł Kukiz podpisał porozumienie programowe ze Zjednoczoną Prawicą, dzięki któremu przygotowaliśmy kilkanaście projektów ustaw" – przypomniał Sachajko. Zaznaczył, że "niestety tylko dziewięć weszło w życie". "Ale dla wielu Polaków, których te ustawy dotyczą, to aż dziewięć ustaw, bo rozwiązaliśmy konkretne ich problemy" – wskazał.

Podał, że ustawy te dotyczyły kwestii społecznych, gospodarczych i ustrojowych. Wymienił zwiększenie emerytur rodziców dzieci z niepełnosprawnością, którzy przeszli na wcześniejsze emerytury z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. Wskazał także na ustawę antykorupcyjną, żeby – jak mówił – "zablokować kupowanie posłów, jak krowy na targu, pracą w spółkach skarbu państwa". Jednocześnie dodał, że należy ją znowelizować tak, "aby również rodziny posłów w spółkach skarbu państwa nie mogły pracować".

"Kolejna z naszych ustaw nazywana jest przez przedsiębiorców +ustawą Wilczka dla obszarów wiejskich i małych miast+" – powiedział. Wspomniał też o innych ustawach skierowanych do rolników i o ustawie umożliwiającej obywatelom poszukiwanie zabytków przy użyciu wykrywacza metali.

Sachajko o tym, że "nie było tak różowo"

"Niestety nie było tak różowo. Główne ustrojowe ustawy, na które umówiliśmy się w 2021 r., nie uzyskały poparcia niektórych ministrów rządu pana premiera" – zaznaczył poseł Sachajko. Wskazał na ustawy, których – jak mówił – nie poparli ministrowie z Solidarnej Polski: ustawy o referendum lokalnym, ustawy o sędziach pokoju, ustawy umożliwiającej produkcje konopi medycznych w Polsce i ustawy ułatwiającej produkcję i przetwarzanie konopi włóknistych. Mówiąc o tych ostatnich przypomniał, że weszły one do polskiego porządku prawnego dzięki posłom ówczesnej opozycji.

"W polityce nie należy się obrażać, a działać dla dobra Polski i Polaków. Dlatego od pierwszego dnia od powołania nowego rządu w obecnej kadencji Kukiz'15 rozpoczął współpracę z panią minister (rolnictwa i rozwoju wsi) Anną Gembicką, czego efektem jest kilkanaście projektów ustaw, które kompleksowo podchodzą do problemów rolników, zapewniając opłacalność, dywersyfikację, pewność produkcji oraz zdobywanie nowych rynków zbytu. Jest już nad czym pracować" – powiedział.

Sachajko o rządzie Morawieckiego

"Podsumowując: rząd premiera Morawieckiego, jak powiedziałem wcześniej, był trudny we współpracy, wielokrotnie również słyszeliśmy o +tłustych partyjnych kotach+ zatrudnianych gdzie się da, ale rzeczy, które zrobiliśmy w ubiegłej kadencji, jak i to, co już zrobiliśmy, oraz obietnice, które zostały zawarte w programie wyborczym Zjednoczonej Prawicy, dotyczące zmian ustrojowych, np. wprowadzenia mieszanej ordynacji wyborczej, która jest kluczowa do zmuszenia posłów do spełniania obietnic wyborczych i zażegnania konfliktu polsko-polskiego, zasługują na poparcie tego rządu" – zadeklarował Sachajko.