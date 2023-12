Trwa spotkanie z Donaldem Tuskiem. "W tej chwili koalicja już właściwie uzgodniła wszystkie stanowiska ministerialne i wiceministerialne" zapowiedział Bartosz Arłukowicz (KO) w RMF FM.

Decyzje Tuska

"Lider Koalicji Obywatelskiej i kandydat większości sejmowej na premiera Donald Tusk pojawił się w parlamencie, gdzie zebrał się jego przyszły rząd. Na miejscu pojawili się między innymi Władysław Kosniak-Kamysz, Adam Bodnar, Andrzej Domański."

Kto będzie w składzie przyszłej Rady Ministrów? Rząd Tuska ma stworzyć 19 szefów resortów, a także czworo ministrów-członków Rady Ministrów. Wicepremierami zostali Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL oraz Krzysztof Gawkowski z Lewicy.

Oto lista nowego rządu Donalda Tuska:

Adam Bodnar - minister sprawiedliwości,Radosław Sikorski - minister spraw zagranicznych,Adam Szłapka - minister do spraw Unii Europejskiej,Marcin Kierwiński - minister spraw wewnętrznych i administracji,Tomasz Siemoniak - koordynator służb specjalnych,Bartłomiej Sienkiewicz - minister kultury i dziedzictwa narodowego,Andrzej Domański - minister finansów,Borys Budka - minister aktywów państwowych,Sławomir Nitras - minister sportu i turystyki,Barbara Nowacka - minister edukacji,Izabela Leszczyna - minister zdrowia,Mariusz Klimczak - minister infrastruktury,Krzysztof Hetman - minister rozwoju i technologii,Czesław Siekierski - minister rolnictwa i rozwoju wsi,Paulina Hennig-Kloska - minister klimatu i środowiska,Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz - minister funduszy i polityki regionalnejAgnieszka Dziemianowicz-Bąk - minister rodziny i polityki społecznejDariusz Wieczorek - minister nauki i szkolnictwa wyższegoMarzena Okła-Drewnowicz - minister do spraw polityki senioralnejKatarzyna Kotula - minister do spraw równościAgnieszka Buczyńska - minister do spraw społeczeństwa obywatelskiegoJan Grabiec - minister szef kancelarii prezesa rady ministrówMaciej Berek - sekretarz Rady Ministrów, prezes Centrum Legislacyjnego Rządu.

Arłukowicz o uzgodnionych stanowiskach

Arłukowicz stwierdził w rozmowie, że wie, iż odbywały się rozmowy z kandydatami, ale trudno, żeby o ich przebiegu mówił na antenie radia. Według niego, "w tej chwili koalicja już właściwie uzgodniła wszystkie stanowiska ministerialne i wiceministerialne". "Wszystko jest gotowe, czekamy na poniedziałek" - powiedział. "Sam czekam z pewną niecierpliwością i przejęciem" - dodał.

"To jest taki moment bardzo symboliczny, uważam, że ważny też moment w historii - kiedy odsuwamy od władzy rząd, który - w mojej ocenie - dewastował Polskę przez ostatnie osiem lat" - mówił poseł KO. "Ludzie bardzo na to czekali" - oświadczył.

Dodał, że podczas kampanii wyborczej na setkach spotkań ludzie pytali, kiedy PiS zostanie odsunięty od władzy. "Stanie się to w poniedziałek" - stwierdził polityk KO.

Arłukowicz o tym, że na Morawieckiego w Brukseli nikt nie czeka

Polityk ocenił też, że na najbliższy szczyt do Brukseli powinien lecieć Donald Tusk, a - jak dodał - na Mateusza Morawieckiego nikt tam nie czeka. Według niego, obecny premier powinien odpocząć od polityki, a w Brukseli wszyscy czekają aż przyleci Tusk.

Większość posłów

Większość, 248 posłów, ma koalicja KO, Trzeciej Drogi i Lewicy; jej kandydatem na premiera jest Donald Tusk.

W poniedziałek o godzinie 16.30 posłowie przejdą do wyboru premiera w drugim kroku konstytucyjnym. Wówczas odbędzie się debata, a o godz. 20 - głosowanie nad wyborem premiera.

We wtorek 12. grudnia o godzinie 9.00 nowy Prezes Rady Ministrów przedstawi program działania oraz skład rządu wraz z wnioskiem w sprawie wyboru Rady Ministrów. Według harmonogramu głosowanie odbędzie się o godz. 15.

Sejm wybiera Prezesa Rady Ministrów oraz proponowanych przez niego członków Rady Ministrów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów