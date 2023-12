Będziemy bronić mediów publicznych. Jest to ważne dla wspólnoty, aby one istniały – powiedział wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin (PiS) w Polskim Radiu 24.

Sellin o tym, że każdy europejski kraj ma media publiczne

Jarosław Sellin został zapytany m.in. o zapowiedzi Donalda Tuska dotyczące przyszłości mediów publicznych.

"Nie da się legalnie tego zrobić bez zmian ustawowych, a nawet naruszania konstytucji. Mamy organ konstytucyjny, który nazywa się Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, który zajmuje się m.in. regulowaniem spraw mediów publicznych" – powiedział wiceszef MKiDN. "Media publiczne są ustawowo ukorzenione w Polsce" – dodał.

Przypomniał, że każdy kraj europejski ma takie media. "Są one bardzo ważne dla jakości debaty publicznej, a także dla edukacji, promocji kultury. Media komercyjnie nie mają takich obowiązków, jakie można narzucać mediom publicznym. Będziemy ich bronić, to jest ważne dla wspólnoty, aby one istniały" – zaznaczył.

Czy nowa władza zatrzyma dotychczasowe projekty?

Zapytany, "czy ewentualna nowa władza zatrzyma wszystkie inwestycje w kulturze, ograniczy ich finansowanie", Sellin zaznaczył, że "jako państwowiec będę namawiał każdego ministra, który ewentualnie pojawi się w ministerstwie, nawet z innego obozu politycznego, do kontynowania najbardziej ambitnej polityki kulturalnej, historycznej, politykę pamięci, jaka miała miejsce w trzydziestu paru latach, a to była polityka z ostatnich ośmiu lat". "Jest to do udowodnienia w wymiarze finansowym, instytucjonalnym" – dodał.

"Nigdy tyle nie inwestowano, nie powstało tyle nowych instytucji, które zajmują się polską kulturą i polityką historyczną. Chciałbym, aby Muzeum Historii Polski mogło spokojnie dokończyć swoją inwestycję i zainstalować osiem wielkich galerii wystawy stałej. Chciałbym, żeby także Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 zostało dokończone" – podkreślił wiceminister kultury.

Dwa nowe projekty

Powiedział także, że "są dwa wielkie projekty, z którymi startujemy. Dobrze by było, aby były zrobione", wskazując na Narodowe Muzeum Techniki i na Muzeum Historii Naturalnej. Jarosław Sellin wyraził także nadzieję, że kontynuowana będzie odbudowa pałaców Saskiego i Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie.