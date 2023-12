Prokuratura Rejonowa Warszawa–Ochota skierowała kolejny akt oskarżenia przeciwko osobie zaangażowanej w nielegalną reklamę alkoholu. Tym razem do warszawskiego Sądu Rejonowego trafił akt oskarżenia przeciwko Małgorzacie J.

Zarzucono jej prowadzenie reklamy wódki wbrew ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poinformował PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Szymon Banna.

Margaret reklamowała wódkę na Instagramie

Rzecznik przekazał, że według dokumentacji zabezpieczonej w toku dochodzenia prowadzonego przez prokuraturę, reklama alkoholu była realizowana za pośrednictwem serwisu Instagram.

"Profil, na którym były zamieszczane sponsorowane przez producenta alkoholu posty, ma ponad 800 tysięcy obserwujących, czyli więcej niż najpoczytniejsza gazeta codzienna wydawana w Polsce. Pamiętać należy, że zasięg nielegalnych reklam, skierowanych głównie do ludzi młodych, był ogromny" - wyjaśnił prok. Banna.

Podkreślił, że w Polsce na początku 2022 roku portal społecznościowy Instagram, miał 10,7 milionów zarejestrowanych użytkowników (tj. 28,3 proc. wszystkich Polaków zamieszkujących na terenie kraju, wg Raport Digital 2022: Poland). "Dostęp do serwisu jest bezpłatny i nie wymaga instalowania żadnych aplikacji. Profil, którego dotyczy niniejsze postępowanie funkcjonował jako publiczny - a tym samym dostęp do zamieszczonych na nich treści nie był uzależniony od wcześniejszej akceptacji ze strony właściciela profilu" - dodał.

Podejrzana nie przyznała się do zarzuconego jej czynu i odmówiła złożenia wyjaśnień. Teraz grozi jej grzywna w wysokości nawet do 500 tysięcy złotych. PAP dowiedziała się, że chodzi o piosenkarkę i kompozytorkę o pseudonimie Margaret.

To kolejna znana osoba, która usłyszała zarzuty za nielegalną reklamą alkoholu.

Wojewódzki i Palikot też reklamowali alkohol

15 listopada Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa wyrokiem nakazowym skazał Tomasza Lisa (zgodził się na podawanie nazwiska) za nielegalną reklamę alkoholu i wymierzył mu grzywnę w łącznej wysokości 20 tys. zł. Zobowiązał go także do poniesienia kosztów procesu. Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Warszawie, "sąd uznał, że na podstawie zebranych dowodów wina Tomasza L. i okoliczności popełnienia przez niego czynu zabronionego nie budzą wątpliwości".

Akt oskarżenia dotyczył reklamowania napojów alkoholowych wbrew przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości i o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Chodziło o reklamę alkoholi, którą zamieszczono w dodatku do "Newsweeka".

Za reklamowanie alkoholu w sieci skazano m.in także Kubę Wojewódzkiego i Janusza Palikota.

Influencerzy oskarżeni o reklamę trunków

14 października Prokuratura Rejonowa Warszawa–Śródmieście skierowała kolejny akt oskarżenia przeciwko osobom zaangażowanym w nielegalną reklamę alkoholu. Tym razem jednym aktem oskarżenia objętych zostało 12 osób, w tym przedstawiciele podmiotów zlecających reklamę alkoholu osobom umieszczającym je następnie na swoich profilach w portalu Instagram.

Wśród oskarżonych są znane aktorki Joanna O.–K. i Olga K. oraz influencerki Tatiana M., czy Ewa M-K. znana też z jednego z programów telewizyjnych. Pozostali oskarżeni Jakub N., Maciej M., Aneta T., Adam Sz., Dominika B., Kamil B., Łukasz S. oraz Małgorzata L. to m.in pracownicy firm zlecających.

We wrześniu znana aktorka Magdalena C. usłyszała w prokuraturze zarzut za reklamę wódki na popularnym portalu społecznościowym. Może grozić jej grzywna od 10 tysięcy do nawet pół miliona złotych.(PAP)

mas/ jann/