W najbliższą Wigilię wypadającą w niedzielę będzie obowiązywał zakaz handlu - zdecydował Sejm. Za to sklepy mają być otwarte w niedzielę 10 grudnia. - zdecydował Sejm.

Sejm większością 429 głosów przyjął poselski projekt ustawy wprowadzający ogólną zasadę, że Wigilia wypadająca w niedzielę będzie dniem wolnym także w handlu, za to w poprzedzające ją dwie niedziele nie będzie obowiązywał zakaz handlu. Nie zgodził się jednocześnie na proponowany przez rząd przepis, by 10 grudnia sklepy były czynne do godziny 14.00 tak jak zwykle w wigilię.

Teraz ustawą musi się zająć Senat, a potem podpisać prezydent. To wszystko powinno się odbyć w trybie ekspresowym.