Projekt uchwały autorstwa KO w sprawie powołania komisji śledczej ds. tzw. afery wizowej, po pierwszym czytaniu w Sejmie, został skierowany we wtorek do dalszych prac w Komisji Ustawodawczej.

Sejm rozpatrywał we wtorek projekt uchwały ws. powołania Komisji śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dn. 1 stycznia 2019 r. do dn. 20 listopada 2023 r."

Głos podczas wtorkowej debaty w Sejmie zabierali przedstawiciele klubów i kół parlamentarnych. Nikt nie zgłosił wniosku o odrzucenie projektu. Po debacie projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Ustawodawczej. (PAP)

dsk/ par/