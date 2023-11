Do 30 listopada można składać wnioski o dofinansowanie wyprawki szkolnej w ramach programu "Dobry Start". Wypłacono około 1,4 mld zł, obejmując ponad 4,5 miliona dzieci. To oznacza, że 99 procent osób uprawnionych już złożyło wnioski - przekazała PAP prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska.

"Zostało niewiele czasu na złożenie wniosku o wyprawkę szkolną. Ostateczny dzień złożenia wniosku to 30 listopada. Można to zrobić nawet po godzinach pracy, wieczorem, bo wnioski są składane elektronicznie" - przekazała prof. Uścińska.

Jak dodała szefowa Zakładu, rodzice mogą go przesłać za pomocą aplikacji mZUS, Platformy Usług Elektronicznych, bankowości elektronicznej czy portalu Empatia.

W ramach programu można otrzymać jednorazowo 300 zł na każde uczące się dziecko.

Świadczenie 300 plus przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością – do 24 lat.

Wniosek może złożyć rodzic, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Pieniądze z programu Dobry Start przyznaje i wypłaca ZUS na konto bankowe wskazane we wniosku. Decyzje i zawiadomienia są przekazywane w formie elektronicznej. Informacje na temat wniosku i jego obsługi można znaleźć na PUE ZUS lub w aplikacji mZUS (w statusie obsługi wniosku oraz w szczegółowych informacjach o świadczeniu).