Aż 60 proc. pracowników dużych i średnich przedsiębiorstw w Polsce chciałoby poświęcać więcej czasu na relaks i wypoczynek – wynika z danych zebranych przez ICAN Institute na zlecenie VanityStyle. Potrzebę taką odczuwa 54 proc. kierowników, 61 proc. pracowników fizycznych oraz 65 proc. ekspertów, którzy wzięli udział w badaniu.

Polacy są zapracowani

– Pracujemy prawie najwięcej w Unii Europejskiej, co sprawia, że często brakuje nam czasu na inne, pozazawodowe aktywności – zauważają autorzy badania i wskazują osiem obszarów, którym polscy pracownicy chcieliby poświęcać więcej czasu.

Jak wynika z danych zebranych na zlecenie VanityStyle, więcej czasu na relaks i wypoczynek chciałoby mieć 64 proc. przebadanych kobiet i 56 proc. mężczyzn. Potrzeba ta zauważalnie rośnie wraz z wiekiem – podczas gdy w najmłodszej grupie ankietowanych (18-25 lat) zgłasza ją 55 proc. pracowników, w najstarszej (56-65 lat) jest to już 64 proc.

- Młodzi ludzie, którzy dopiero wkraczają na rynek pracy, zazwyczaj żyją na pełnych obrotach, próbując łączyć ze sobą naukę oraz życie zawodowe, prywatne i towarzyskie. Z wiekiem zmieniają się priorytety, często na pierwsze miejsce wybija się zdrowie i potrzeba odpoczynku. Warto jednak zauważyć, że ponad połowa najmłodszych respondentów już teraz czuje, że czas, który poświęca na relaks nie jest wystarczający. To pokazuje, jak szybko pędzi świat i jak istotne jest zachowanie zdrowej równowagi pomiędzy pracą a regeneracją fizyczną i psychiczną – tłumaczy Joanna Skoczeń, prezes zarządu firmy VanityStyle.

Brakuje czasu dla rodziny i na aktywność fizyczną

Drugi obszar (53 proc. wskazań), któremu polscy pracownicy chcieliby poświęcać więcej czasu, to rodzina. Kwestia ta jest szczególnie ważna dla osób w wieku 26 – 35 lat (57% wskazań), 36 - 45 lat (63% wskazań) oraz 46 – 55 lat (59% wskazań), natomiast o wiele mniej istotna dla najmłodszej oraz najstarszej grupy respondentów – odpowiednio 38 i 48 proc. wskazań.

- Jak wynika z danych Eurostatu, statystyczna Polka rodzi swoje pierwsze dziecko w wieku 29 lat. Przez kolejne lata wychowanie potomstwa będzie znajdowało się w epicentrum życia jej i jej rodziny. Jak wynika z zebranych przez nas danych, ponad połowa pracowników w tym okresie czuje, że powinna poświęcać więcej czasu rodzinie – zauważa Joanna Skoczeń. - To ważna informacja dla pracodawców i jednocześnie powód, dla którego systematycznie rozwija się rynek benefitów pozapłacowych, które wspierają osoby aktywne zawodowo w budowaniu więzi rodzinnych. Od około dwóch dekad popularnością niezmiennie cieszą się np. karty sportowe dla członków rodziny oraz dzieci pracowników, a na przestrzeni ostatnich kilku lat widzimy również rosnące zainteresowanie kartami dla seniorów. Takie benefity umożliwiają rodzinne wyjścia na basen lub do aqua parku, a także wspólną aktywność fizyczną, w tym m.in. udział w zajęciach jogi czy lekcjach tańca – dodaje.

Aktywność fizyczna to jednocześnie trzeci najważniejszy obszar, na który polscy pracownicy chcieliby poświęcać więcej czasu. Potrzebę taką zakomunikowało 51 proc. ankietowanych, którzy wzięli udział w badaniu zrealizowanym na zlecenie VanityStyle, w tym 56 proc. ekspertów, 51 proc. kierowników i 46 proc. pracowników fizycznych. Jest to kwestia szczególnie istotna dla najmłodszej grupy respondentów w wieku od 18 do 25 lat (64 proc. wskazań).

- Aktywność fizyczna jest wyjątkowo ważna dla ludzi młodych. Jak wynika z najnowszego badania Multisport Index, regularne treningi podejmuje 88 proc. osób w wieku od 18 do 24 lat oraz 84 proc. osób w wieku od 25 do 29 lat. To znacznie powyżej średniej, która wynosi 64 proc. Co istotne, coraz częściej naszą motywacją do podejmowania aktywności fizycznej jest nie tylko dobra kondycja i atrakcyjna sylwetka, ale także nasze zdrowie psychiczne. Potrzebę tą zauważają sami pracodawcy, którzy angażują się w różnego rodzaju działania mające na celu wspieranie pracowników w osiąganiu równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym, w tym dbaniu o zdrowie i dobre samopoczucie – mówi Joanna Skoczeń.

Więcej czasu na dla siebie i na rozwój osobisty

Ponadto jak wynika z danych zebranych na zlecenie VanityStyle, 49 proc. ankietowanych chciałoby mieć więcej czasu dla siebie. Z kolei 47 proc. badanych chciałoby poświęcać więcej czasu na rozwój osobisty. Podobnie jak w przypadku aktywności fizycznej to obszar szczególnie istotny dla najmłodszej grupy respondentów, na który wskazało aż 71 proc. osób w wieku od 18 do 25 lat.

- Dla młodych ludzi, którzy dopiero wkraczają na rynek pracy, niezwykle istotny jest samorozwój i zdobywanie nowych kompetencji, co ma zaprocentować szybkim awansem i podniesieniem swojego statusu materialnego i społecznego. Z upływem lat, kiedy nasz bagaż doświadczeń zawodowych i życiowych staje się coraz większy, zaczynamy skupiać się na innych kwestiach, chociażby na odpoczynku czy dbaniu o własne zdrowie – tłumaczy Aleksandra Łomzik, trenerka umiejętności psychospołecznych i uważności, coach oraz właścicielka marki Poznaj się - ze sobą.

Słowa ekspertki potwierdzają wyniki badania zrealizowanego na zlecenie VanityStyle. Wynika z nich, że potrzeba poświęcania większej ilości czasu na rozwój osobisty maleje wraz z wiekiem i jest najniższa u osób w wieku od 56 do 65 lat (33 proc. wskazań). Podobnie jest w przypadku czasu poświęcanego na pielęgnowanie swoich zainteresowań. Rozwój pasji to obszar, na który więcej czasu chciałoby poświęcać odpowiednio 53 proc. ankietowanych w wieku od 18 do 25 lat, 43 proc. w wieku od 26 do 35 lat, 38,5 proc. w wieku od 36 proc do 55 lat i tylko 27 proc. respondentów w wieku od 56 do 65 lat.

Na kolejnym miejscu w rankingu obszarów, którym przedstawiciele dużych i średnich przedsiębiorstw w Polsce chcieliby poświęcać więcej czasu, znalazły się odpowiednie nawyki żywieniowe, które są istotne dla 35 proc. respondentów, w tym 39 proc. kobiet i 31 proc. mężczyzn. Na ostatnim miejscu uplasował się natomiast rozwój duchowy, któremu więcej czasu chciałoby poświęcić 10 proc. ankietowanych.