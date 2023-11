Szef klubu Polska 2050-Trzecia Droga Mirosław Suchoń wystosował list do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym odmówił wzięcia udziału w proponowanym przez niego spotkaniu. "Nowy rząd powinien podejmować decyzje osadzone na gruncie prawa, kierując się interesem publicznym. Działalność Pańskiego rządu nie daje rękojmi poszanowania tych wartości" - napisał.

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w tym tygodniu wystosuje zaproszenia do szefów innych formacji politycznych.

Polska 2050-Trzecia Droga mówi "nie"

W odpowiedzi na zaproszenie premiera, które wystosował we wtorek, Suchoń napisał, że Polska 2050 Szymona Hołowni nie weźmie udziału w proponowanym spotkaniu.

Suchoń wyjaśnił, że ich "ugrupowanie jest stroną koalicji powołanej wokół najważniejszych dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej spraw, zawartej w dniu 10 listopada 2023 r. Wybór na Marszałka Sejmu RP pana Szymona Hołowni jest oczywistym potwierdzeniem, iż koalicja ta stała się faktem".

"Nasza decyzja stanowi realizację postulatów wyrażonych przez obywateli, którzy udzielili poparcia naszym kandydatkom i kandydatom w czasie wyborów parlamentarnych 15 października 2023 r." - podkreślił.

"Pragnę jednocześnie zauważyć, że polityka prowadzona przez Pański rząd w ostatnich latach oceniana jest przez nas negatywnie. Uważamy, że nowy rząd powinien podejmować osadzone na gruncie prawa decyzje, które będą odpowiedzią na oczekiwania obywateli, kierując się przy tym interesem publicznym. Dotychczasowa działalność Pańskiego rządu nie daje rękojmi poszanowania tych wartości" - ocenił

Suchoń dodał, że "w związku z powyższym pragnę poinformować, iż Klub Parlamentarny Polska 2050-Trzecia Droga nie wyrazi poparcia dla Pana rządu".

Morawiecki zaprasza partie do rozmów

O otrzymaniu zaproszenia od Morawieckiego poinformował w środę w Radiu Zet także współprzewodniczący Konfederacji, prezes Nowej Nadziei Sławomir Mentzen. Również poseł Marek Sawicki potwierdził w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie, że do klubu PSL-Trzecia Droga wpłynęło zaproszenie od premiera.

Pismo otrzymała także Lewica, o czym poinformował szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski, publikując w mediach społecznościowych pismo od premiera.

Mateusz Morawiecki pisze w nim, że w związku z desygnowaniem go na premiera i powierzeniu mu misji utworzenia rządu, zaprasza do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Do wyboru pozostawia jeden z terminów: czwartek 23 listopada w przedziale między godz. 9 a 14 lub piątek 24 listopada w przedziale między 10 a 15.

"Celem spotkania jest budowanie Koalicji Polskich Spraw, mającej kluczowe znaczenie dla skutecznej realizacji obietnic złożonych Polakom. Prezentowane dotychczas propozycje obejmują szeroki zakres kwestii, zarówno gospodarczych, jak i społecznych - rodzin, edukacji i zdrowia" - wskazał premier w zaproszeniu.

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki przedstawił propozycje programowe, których realizacją ma się zająć stworzony przez niego rząd. Zbiór propozycji został określony jako "Dekalog Polskich Spraw". Propozycje dotyczą rodziny, seniorów, edukacji oraz zdrowia. Jak mówił premier - "Dekalog Polskich Spraw" mógłby być fundamentem Koalicji Polskich Spraw. (PAP)

Autor: Olga Łozińska

