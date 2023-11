Gdybyśmy od pierwszych dni mieli możliwość funkcjonowania jako rząd, sprawa byłaby załatwiona - powiedział we wtorek lider PO Donald Tusk nawiązując do odblokowania środków z KPO dla Polski. Dodał, że jest "prawie pewien", że przed wigilią uda się to osiągnąć.

Lider PO na konferencji prasowej w Sejmie odniósł się do wypłaty Polsce środków z KPO.

"Niektórzy z państwa mi dokuczali, kiedy mówiłem, że dzień po wygranych wyborach odblokuje te pieniądze. Gdybyśmy od pierwszych dni mieli możliwość funkcjonowania jako rząd, sprawa byłaby załatwiona" - powiedział Tusk.

"Jak pamiętacie pojechałem do Brukseli i tłumaczyłem, na czym polega zmiana w Polsce i że tak naprawdę jednym z powodów, dla których Polacy wybrali Koalicję Obywatelską, Polskę 2050, Polskie Stronnictwo Ludowe i Lewicę to była ta jednoznaczna, absolutnie bezdyskusyjna i wspólna postawa tych czterech partii w sprawie praworządności" - podkreślił lider PO.

Jak dodał, "w Europie nikt nie ma wątpliwości, że nowy rząd i nowa większość parlamentarna zrobi wszystko, żeby praworządność wróciła do Polski". Zaznaczył, że "nie chodzi tu tylko o pieniądze, ale dużo ważniejsza jest istota sprawy".

"Nie dziwie się, że od pierwszych godzin staliśmy się bardzo wiarygodnym partnerem, czy to jest Waszyngton, Stany Zjednoczone, czy Unia Europejska - wszyscy tam dokładnie wiedzą, że my jesteśmy gwarancją przywrócenia rządów prawa w Polsce" - powiedział Tusk.

Dlatego - dodał - ważne było, żeby już teraz pojawiła się pozytywna rekomendacja Komisji Europejskiej na rzecz wypłaty części środków dla Polski. "8 grudnia pierwsze decyzje dotyczące Polski, ale to jest ostatni termin, żeby nie zmarnować żadnych pieniędzy, podejmie ECOFIN - ministrowie finansów Unii Europejskiej i jestem głęboko przekonany, że po pozytywnej rekomendacji Komisji Europejskiej, (...) odblokowanie tych pieniędzy stanie się faktem i one już popłyną do kraju" - powiedział lider PO.

"Tu naprawdę nie chodzi o moją osobistą satysfakcję, ale będę bardzo szczęśliwy, jeśli będę mógł przed wigilią powiedzieć pełnym głosem, że mamy bardzo fajny, poważny prezent pod choinkę dla wszystkich w Polsce, czyli te dziesiątki miliardów euro, które już dawno powinny w Polsce pracować dla nas wszystkich. To jest więcej niż nadzieja, jestem prawie pewien, że to uda nam się osiągnąć" - powiedział Tusk.(PAP)

autorki: Karolina Kropiwiec, Daria Kania

kkr/ dk/ godl/