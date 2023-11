Liczymy, że posłowie, którzy widzą, że już w ramach umowy koalicyjnej z PO nie będą mogli zrealizować swoich postulatów programowych, rozważą propozycje, które przedstawiamy - powiedział PAP rzecznik rządu Piotr Müller o "Dekalogu Polskich Spraw", który przedstawił premier Mateusz Morawiecki.

W piątek na konferencji prasowej na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych premier Mateusz Morawiecki przedstawił szereg propozycji programowych, których realizacją ma się zająć stworzony przez niego rząd. Zbiór propozycji został określony jako "Dekalog Polskich Spraw". Wśród nich znalazły się m.in. rozwiązania zapewniające stabilność dla małych i średnich firm; ambitny rozwój Polski i bezpieczeństwo energetyczne czy wyższe wynagrodzenia i szanse na rozwój dzięki transformacji gospodarki

Do zapowiedzi Mateusza Morawiecki odniósł się Piotr Müller. "Nasze działania wynikają przede wszystkim z zobowiązania, jakie mamy wobec tych wyborców, którzy oddali nas swój głos. To ponad 7 mln 600 tys. obywateli. Wybory pokazały, że Polski i Polacy chcą równowagi i my wychodzimy na przeciw tym oczekiwaniom" - podkreślił.

"W piątek premier Morawiecki zaprezentował pierwsze kwestie Dekalogu Polskich Spraw. Naszym zdaniem to fundamenty programowe, wokół powinniśmy budować porozumienie i przestrzeń do współpracy w ważnych dla Polski sprawach" - powiedział rzecznik rządu. "Liczymy, że posłowie, którzy widzą, że już w ramach umowy koalicyjnej z Platformą Obywatelską nie będą mogli zrealizować swoich postulatów programowych rozważą propozycje, które przedstawiamy".

Premier zapowiedział, że zgodnie z zadaniem powierzonym mu przez prezydenta Andrzeja Dudę w ciągu 7-8 dni przedstawi skład nowego rządu. "Wyborcy zadecydowali, że chcą zakończyć wojnę polsko-polską, chcemy rząd ponadpartyjny, może nawet pozapartyjny, chcemy rząd, który będzie rządem równowagi. Dlatego przystąpiliśmy do tworzenia tego rządu od strony takiej, która jest najbardziej właściwa z punktu widzenia obywateli, z punktu widzenia Polski - czyli od strony programu" - mówił premier.

"Skoro Polacy zdecydowali się na różne partie, bardzo różne ugrupowania, to zaczerpnęliśmy z różnych programów najbardziej wartościowe elementy tych programów i budujemy z nich +dekalog Polskich spraw+ - filary programowe na najbliższą przyszłość, na najbliższe 4 lata, które mogą bardzo pozytywnie zmienić życie Polaków, pomimo dużych kryzysów, które ciągle wokół nas występują" - oświadczył Morawiecki.

Premier zaznaczył, że nie są to pomysły na trzecią kadencję PiS, ale "to jest pomysł na pierwszą kadencję Koalicji Polskich Spraw, czyli spraw absolutnie najważniejszych - takich, które Polaków najbardziej interesują a jednocześnie mogą zagwarantować utrzymanie tego wielkiego daru, jakim dla Polski jest suwerenność, jakim jest niepodległość".