Paweł Kukiz, Jarosław Sachajko i Marek Jakubiak, którzy do Sejmu dostali się z list Prawa i Sprawiedliwości, założyli koło Kukiz15. Przewodniczącym koła został Paweł Kukiz.

Koło Kukiz15 w Sejmie X kadencji

Jak przekazał PAP Paweł Kukiz, dokumenty dotyczące koła zostały złożone w Sejmie jeszcze przed pierwszym posiedzeniem, a na przewodniczącego został nim wybrany Kukiz.

"Będziemy działać jako samodzielne koło, ale które wchodzi światopoglądowo do obozu prawicowego" - przyznał.

Paweł Kukiz poinformował, że razem z pozostałymi posłami głosował za Elżbietą Witek z Prawa i Sprawiedliwości najpierw na funkcję marszałka, a później wicemarszałka Sejmu. Zadeklarował, że jego koło będzie za udzieleniem wotum zaufania rządowi Mateusza Morawieckiego.

Kukiz: Nie jestem PiS-owcem

Pytany o przyczyny nie wstąpienia do klubu PiS polityk odparł:

"Nie jestem PiS-owcem. To jest klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości i obowiązuje w nim dyscyplina partyjna Prawa i Sprawiedliwości". "Jestem prawicowy, ale nie jestem Prawem i Sprawiedliwością, więc w różnych kwestiach na przykład gospodarczych możemy mieć inne zdanie. Nie będę robił takich rzeczy, że będę głosował na rozkaz albo będę miał z tyłu głowy, że mnie wyrzucą z klubu. Nie chce być wyrzucany. Już raz mnie PSL wyrzuciło i już wystarczy" - powiedział.

Czy koło stanie się klubem?

Jarosław Sachajko powiedział PAP, że będzie zachęcać innych polityków, aby przyłączyli się do Kukiz15.

"Myślę, że wielu posłów do nas przyjdzie. Chcielibyśmy, żeby to był klub, bo wtedy media nie będą mogły nas ignorować, bo to o to również chodzi" - dodał. "Jak przejmą telewizję publiczną, to może się okazać, że będzie czterech przedstawicieli większości rządzącej, a jeden z PiS-u, a to byłoby totalną porażką, a jeśli powstanie klub Kukiz15 - wówczas będą musieli nas zapraszać" - zaznaczył. (PAP)

autor: Grzegorz Bruszewski

gb/ godl/