W przyszłym roku będzie trudniej otrzymywać tytuły prasowe z dostawą do domu albo wybranego kiosku.

Firma kolporterska Ruch (należy do Orlenu) wstrzymuje przyjmowanie zamówień na prenumeratę gazet na przyszły rok – dowiedział się DGP. Biuro prasowe Orlenu potwierdza. „Na podstawie przeprowadzonych analiz, które wykazały, że w związku z rozwojem digitalizacji i znaczenia prasy cyfrowej, zmniejsza się zainteresowanie klientów prenumeratą tradycyjną, a tym samym opłacalność tego segmentu, podjęta została decyzja o jego wygaszeniu. Spółka nie będzie przyjmowała nowych zamówień na 2024 rok” - poinformowano nas.

Koncern paliwowy przejął większość akcji Ruchu (65 proc.) w listopadzie 2020 r. wskutek planu zaakceptowanego w kwietniu 2019 r. przez wierzycieli firmy kolporterskiej. Jej pozostałymi akcjonariuszami są: PZU, PZU Życie i Alior Bank.

Mimo wsparcia państwowego giganta sieć placówek Ruchu systematycznie się kurczy. Z ostatniego badania Izby Wydawców Prasy – opublikowanego w czerwcu tego roku – wynika, że obecnie Ruch dysponuje siecią 8150 punktów sprzedaży detalicznej, podczas gdy w ubiegłym roku było ich 11 500. Liczba punktów Kolportera zmniejszyła się do 20 000 (z 21 000). Z głównych konkurentów Ruchu tylko Garmond Press zwiększył liczbę placówek. Według danych tej firmy w tym roku dysponuje ona 13 858 punktami sprzedaży detalicznej – wobec 13 600 w 2022 r.

Spada również udział należącej do Orlenu firmy w rynku dystrybucji prasy. Z czołowych graczy tylko Ruch odnotował w tym roku gorsze wyniki niż rok wcześniej. Dane zebrane od 23 wydawców i grup wydawniczych – w tym prawie wszystkich dzienników – wskazują, że w lutym br. Kolporter miał pod względem obsługiwanych nakładów 58,74 proc. udziału w rynku (wobec 57,81 proc. w lutym 2022 r.). Drugi był Garmond Press, który wyraźnie zwiększył swój udział, do 20,44 proc. (z 15,33 proc.), natomiast Ruch spadł na trzecie miejsce, obsługując 13,72 proc. nakładów (rok wcześniej było to 21,56 proc.).

Tylko na polu prenumeraty dla odbiorców indywidualnych Ruch pozostaje dotychczas niekwestionowanym liderem. Kolporter nie świadczy tej usługi odbiorcom indywidualnym. Dariusz Materek, rzecznik prasowy Kolportera, potwierdza, że prenumerata gazet dla firm i instytucji będzie przez spółkę w przyszłym roku nadal prowadzona. Kolporter nie ma natomiast planów przejęcia w tym segmencie odbiorców indywidualnych.

Natomiast Poczta Polska zapewnia nas, że nie zamierza rezygnować ze świadczenia usług prenumeraty prasy drukowanej. ©℗