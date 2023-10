Twórcy zmian w traktatach europejskich mają na celu zmniejszyć rolę NATO w Europie, a niewykluczone, że nawet wyprowadzić wojska USA z krajów Unii. To działanie szkodzące bezpieczeństwu Europy, a zwłaszcza Polski - napisała na Twitterze europosłanka Beata Szydło.

Była premier oceniła, że "członkostwo w NATO, a tym samym współpraca militarna z USA, jest dla Polski najważniejszą gwarancją bezpieczeństwa". "Gdy u naszych granic rozpoczęła się wojna, to Amerykanie zareagowali z pełnym sojuszniczym wsparciem, przesyłając szybko do Polski znaczne siły swojego wojska. Dzięki temu możemy czuć się bezpiecznie" - napisała.

"Tymczasem twórcy zmian w Traktatach Europejskich mają na celu - czego nie ukrywają we własnych pismach do Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego - zmniejszyć rolę NATO w Europie, a niewykluczone, że nawet wyprowadzić wojska USA z krajów Unii" - dodała. Jej zdaniem, "to działanie szkodzące bezpieczeństwu Europy, a zwłaszcza Polski".

Według Szydło, "zerwanie współpracy wojskowej z USA to droga do zniszczenia NATO. Skutkiem tego będzie skrajna destabilizacja sytuacji w Europie i wystawienie Polski na niebezpieczeństwo". "Ten, komu leży na sercu dobro naszego kraju, nie może się zgodzić na realizację takiego scenariusza" - podkreśliła była premier.(PAP)

oloz/ mir/