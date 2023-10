PiS zdobyło 57,3 proc. głosów w wyborach do Sejmu w okręgu lubelskim (nr 6) - wynika z danych opublikowanych na stronie PKW z 31 proc. komisji. Na drugim miejscu znajduje się Trzecia Droga – 13,6 proc., a dalej Koalicja Obywatelska – 11 proc.

Publikowane przez PKW wyniki wyborów to dane z 344 na 1109 (31 proc.) obwodowych komisji wyborczych do Sejmu w okręgu lubelskim (nr 6). Obejmuje on miasto Lublin oraz powiaty: janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, łukowski, opolski, puławski, rycki, świdnicki.

Według danych PKW, w wyborach do Sejmu Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość zdobył w 344 obwodach 75,5 tys. głosów, co daje mu 57,3 proc. poparcia. Na kandydatów Komitetu Wyborczego Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe zagłosowało 17,9 tys. osób (13,6 proc.). Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO.N IPL Zieloni zdobył 14,4 tys. głosów (11 proc.).

Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość uzyskał 12 tys. głosów (9,1 proc.). Na kandydatów KW Nowa Lewica zagłosowało 5,3 tys. osób – 4 proc.(PAP)

Autorka: Gabriela Bogaczyk

gab/ mir/