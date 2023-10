Pracownicy szkoły mówią, że to już ich czwarte wybory i czegoś takiego jeszcze nie widzieli. Zainteresowanie wyborami jest ogromne, kolejka liczy przynajmniej kilkadziesiąt osób i od rana nie maleje - powiedział PAP Andrzej Borek, wiceprzewodniczący komisji obwodowej nr 42.

Od rana panuje tłok w wielu wrocławskich komisjach obwodowych. W lokalu przy ul. Stawowej kolejka ciągnie się kilkadziesiąt metrów między furtką a wejściem do szkoły. Jak powiedział PAP Andrzej Borek, wiceprzewodniczący komisji obwodowej nr 42, "od rana kolejka nie maleje".

"Jestem dziś od rana w komisji wyborczej, w lokalu przy ul. Składowej 2/4 we Wrocławiu. Kolejka do mojej komisji sięga od furtki szkoły i nie maleje, cały czas stoi po kilkadziesiąt osób. Pracownicy szkoły mówią, że jeszcze czegoś takiego nie widzieli" - powiedział PAP Andrzej Borek, wiceprzewodniczący komisji obwodowej nr 42 we Wrocławiu.

Aby zagłosować, trzeba czekać nawet godzinę. Zapytani przez PAP mieszkańcy nie byli jednak zniechęceni. Jak powiedziała pani Elżbieta, "jest kolejka i trzeba po prostu poczekać".

"Jestem zmotywowana, żeby zagłosować. To jest obowiązek każdego Polaka" - powiedziała inna mieszkanka Wrocławia.

"Taka okazja jest raz na cztery lata. Oczywiście, są też wybory prezydenckie i samorządowe, no ale parlamentarne wypadają teraz. I to jest okazja do tego, żeby wyrazić swoje zdanie, żeby oddać głos na partię, którą się popiera" - dodała pani Sylwia.

Jak powiedział PAP wiceprzewodniczący komisji, "pojawiło się kilka osób, które z różnych przyczyn nie mogły zagłosować".

"Nawet obywatel Ukrainy przyszedł, bo myślał, że może zagłosować. Niestety, nie może. Myślał, że jak będzie z aktem notarialnym, to będzie mógł oddać głos" - relacjonował Andrzej Borek.

W komisji obwodowej nr 42 we Wrocławiu do godz. 12 zagłosowało 526 osób spośród 2817 uprawnionych, czyli 18,67 proc. Do godz. 17 zagłosowało już 1470 osób, czyli 52.18 proc. uprawnionych.

Głosowanie w wyborach parlamentarnych i referendum potrwa do godz. 21 w niedzielę. Do zakończenia głosowania trwa cisza wyborcza i referendalna.

W całym kraju Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów. Do głosowania w wyborach uprawnionych jest 29 mln 91 tys. 533 wyborców; wybory odbędą się w 31 tys. 497 obwodach głosowania. (PAP)

autor: Michał Torz

mt/ godl/