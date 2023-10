Współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty oddał swój głos w lokalu wyborczym w Sosnowcu. Apelował o udział w wyborach i przekonywał, że im wyższa będzie frekwencja, tym parlament lepiej będzie odzwierciedlał poglądy obywateli.

W niedzielę o godz. 7 rano rozpoczęło się głosowanie w wyborach parlamentarnych - w których wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów - oraz referendum ogólnokrajowe. Do zakończenia głosowania o godz. 21 trwa cisza wyborcza i referendalna.

"Zawsze jak są wybory to jest święto mądrej i rozsądniej demokracji. Trzymam kciuki za swoich" - powiedział współprzewodniczący Nowej Lewicy dziennikarzom po wyjściu z lokalu wyborczego w Technikum Transportowego nr 3 w Sosnowcu.

"Głosowanie jest bardzo ważne, ponieważ frekwencja duża to jest większe odzwierciedlenie tego, co myślą Polki i Polacy. W związku z tym, namawiam wszystkich do oddania głosu" - podkreślił Czarzasty.

Jak dodał, ma nadzieję, że dzisiaj wygra demokracja. "Myślę, że opozycja wszystko zrobiła, żeby przekonać do siebie" - zaznaczył Włodzimierz Czarzasty. (PAP)

autorka: Julia Szymańska

