W woj. lubuskim wszystkie lokalne wyborcze, w których w niedzielę odbywa się głosowanie w wyborach parlamentarnych i referendum, zostały otwarte o godzinie 7 i głosowanie przebiega w nich bez zakłóceń - poinformował PAP dyr. Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze Stanisław Blonkowski.

W okręgu nr 8, obejmującym woj. lubuskie, mieszkańcy wybiorą 12 posłów. Z kolei w wyborach do Senatu województwo jest podzielone na trzy jednomandatowe okręgi (nr 20, 21 i 22). W regionie są 883 obwodowe komisje wyborcze, a do głosowania uprawnionych ok. 760 tys. osób.

Jak przekazał PAP mł. asp. Mateusz Sławek z zespołu prasowego lubuskiej policji, policjanci przyjęli dotychczas kilka zgłoszeń o naruszeniu ciszy wyborczej. W większości dot. rozwieszania, ściągania czy niszczenia plakatów wyborczych. Sprawy te są wyjaśniane, a osobom, które dopuściły się wykroczeń grożą kary grzywny.

Głosowanie w wyborach parlamentarnych i referendum ogólnokrajowym rozpoczęło się w niedzielę o godz. 7 i potrwa do godz. 21. Polacy wybierają 460 posłów i 100 senatorów. Do zakończenia głosowania trwa cisza wyborcza. (PAP)

