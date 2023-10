1380 wyborców może wziąć udział w niedzielę w wyborach i w referendum ogólnokrajowym w lokalu wyborczym zorganizowanym w Zakładzie Karnym we Wronkach (Wielkopolskie). Głosować może każda osoba osadzona posiadająca czynne prawo wyborcze.

Lokal wyborczy został przygotowany w jednej z sal budynku, który znajduje się na terenie jednostki penitencjarnej.

Jak poinformowała PAP w imieniu rzecznika prasowego dyrektora Zakładu Karnego we Wronkach mł. chor. Jolanta Żółkiewska, w głosowaniu mogą wziąć udział wszystkie osoby posiadające czynne prawo wyborcze, które zgłoszą taką chęć w dniu wyborów.

W Zakładzie Karnym we Wronkach przebywa 1404 skazanych. Z danych PKW wynika, że liczba wyborców, którzy będą mogły oddać głos w tym miejscu wynosi 1380.

"Celem zapewnienia prawidłowego przebiegu wyborów oraz referendum ogólnokrajowego, jednostka podjęła niezbędne czynności organizacyjne. Zapewniamy właściwą obsadę kadrową koordynującą wykonywanie czynności przez członków obwodowych komisji wyborczych. Sprawujemy ciągły nadzór nad przebiegiem wyborów" – podała mł. chor. Jolanta Żółkiewska.

Podkreśliła, że zapewnione zostało bezpieczne doprowadzanie osób pozbawionych wolności do lokalu obwodowej komisji wyborczej, by każdy miał możliwość realizacji prawa do wybierania oraz udziału w referendum w godzinach otwarcia lokalu wyborczego.

Pytana o to, w jaki sposób osadzeni mogli zapoznawać się z przebiegiem kampanii wyborczej i referendalnej poinformowała, że osoby przebywające w jednostkach penitencjarnych mają taką możliwość za pośrednictwem audycji wyborczych nadawanych w programach publicznych i niepublicznych nadawców radiowych i telewizyjnych oraz dzięki publikacjom prasowym.

W wyborach do Sejmu i Senatu RP w 2019 roku w Zakładzie Karnym we Wronkach frekwencja wyniosła 38,32 proc. Uprawnionych do głosowania było 1357 osób. W wyborach uczestniczyło 520 osób. (PAP)

autor: Rafał Pogrzebny

