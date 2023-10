Tylko do 12 października wyborcy mają możliwość pobrania zaświadczenie o prawie do głosowania lub zmiany miejsca głosowania. Jak to zrobić najszybciej?

Wybory 2023 - pobranie zaświadczenie o prawie do głosowania

Jeśli chcemy zagłosować poza miejscem stałego zamieszkania, wystarczy pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z takim zaświadczeniem można głosować w dowolnej obwodowej komisji wyborczej w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek — z własnoręcznym podpisem — o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania można złożyć w dowolnie wybranym urzędzie gminy do 12 października.

Wybory 2023 – zmiana miejsca głosowania

Wyborca, który w czasie wyborów będzie przebywał poza miejscem stałego zamieszkania, może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli do czwartku 12 października złoży wniosek o zmianę miejsca głosowania.

Wniosek może zostać złożony na piśmie z własnoręcznym podpisem do urzędu gminy, na której obszarze wyborca będzie przebywać w dniu wyborów lub w postaci elektronicznej przez stronę internetową www.gov.pl/web/gov/zmien-miejsce-glosowania. Wyborca, który zmienił miejsce głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym był ujęty.

Wybory 2023 – do jakiego lokalu wyborczego jestem przypisany/a?

Wyborca zameldowany na pobyt stały w danej gminie automatycznie przypisany jest do obwodu głosowania w tej gminie. Wyborca, który nie wie, gdzie jest zapisany do spisu wyborców, może sprawdzić swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców, poprzez stronę gov.pl (w zakładce "twoje dane"). Wyborca znajdzie tam informacje o swoich prawach wyborczych oraz miejscu, okręgu i obwodzie głosowania. Sprawdzi też swoje dane przechowywane w rejestrze.