„Na kogo głosować 2023”, „Na kogo zagłosują młodzi ludzie” i „Na jaką partię powinienem głosować?” – to trzy z pięciu najczęściej wyszukiwanych w internecie fraz związanych z wyborami w Polsce. Dane Google potwierdzają, że właśnie toczy się gra o niezdecydowanych.

Google to wielka baza danych o Polakach

Google to największa wyszukiwarka na rynku – obsługuje ok. 90 proc. całego ruchu. Badając pytania, które wstukują w nią internauci, można więc dowiedzieć się, czym interesują się najbardziej. Ponieważ Google zbiera o swoich użytkownikach bardzo dokładne dane, może pokazać też, co zajmuje internautów w konkretnej lokalizacji, a także w ramach konkretnego tematu.

Przedwyborczy raport Google

Jeśli chodzi o tematy okołowyborcze, w tygodniu między 28 września a 4 października Polacy szukali praktycznych informacji wyborczych. Najczęstszym pytaniem w tym segmencie było: „gdzie można głosować” – wynika z raportu przygotowanego przez Google. Wśród pięciu najczęstszych pytań znalazła się też fraza: jak głosować w wyborach.

Wybory 2023. O co najczęściej pytamy?

Co ciekawe, Polacy wydają się poszukiwać w Google inspiracji. Pozostałe trzy pytania z top 5 brzmiały: “na kogo zagłosują młodzi ludzie”, “na kogo głosować 2023” oraz „na jaką partię powinienem głosować”. Jak zaznaczają pracownicy spółki, takie pytania stawiane wyszukiwarce mogą wskazywać na szukanie lepszego zrozumienia tego, jak programy partii politycznych mają się do naszych poglądów.

Poszukiwania odpowiedzi na pytanie o najlepszy wybór widać też wśród zapytań związanych z konkretnymi partiami. Wśród pytań związanych z PiS na 5. Miejscu jest „Co jest lepsze, PiS czy PO”, a z Koalicją Obywatelską – „z jakiej partii jest Tusk”.

Wśród tematów powiązanych z wyszukiwaniami partii w ostatnim tygodniu, znajdują się nazwiska mniej znanych kandydatek i kandydatów, np. Marka Hildebrandta (startuje z komitetu Polska Jest Jedna), Marii Orzełowskiej. Największe zainteresowanie wzbudzał jednak Donald Tusk (40 proc. zapytań o konkretnych polityków).

Wybory 2023. Maleje liczba niezdecydowanych

Jak pisaliśmy w środę, im bliżej do wyborów, tym bardziej maleje liczba niezdecydowanych i rośnie poparcie dla niemal wszystkich ugrupowań. To efekt spadku liczby niezdecydowanych – jeszcze 19 września było ich 8,7 proc. W poniedziałek 2 października – już 5,1 proc. Z sondażu przeprowadzonego wówczas przez United Surveys dla DGP i RMF FM wynika, że pierwsze miejsce zajmuje PiS - 32 proc. Na drugim miejscu jest KO z 28,2 proc., a kolejne miejsca zajmują: Trzecia Droga, która osiągnęła wynik 11 proc., potem Lewica i Konfederacja - po 10 proc.