Będę na debacie wyborczej w TVP - zapowiedział w czwartek w Rzeszowie lider PO Donald Tusk. Zwracając się do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego powiedział: Jarosławie, może masz odwagę chociaż przyjść do swojej telewizji i stanąć do debaty ze mną.

Debata wyborcza na antenie Telewizji Polskiej zaplanowana jest na poniedziałek, 9 października, o godz. 18.30.

"Mam nadzieję, że słyszy mnie pan Kaczyński. Jarosławie Kaczyński, może masz odwagę chociaż (przyjść - przyp.) do swojej telewizji, pod skrzydła swoich funkcjonariuszy Rachoniów i innych tego typu PiS-owskich namiestników telewizji, stanąć do debaty ze mną. Ja będę o 18 w tej telewizji" - poinformował w czwartek w Rzeszowie lider PO.

"Spodziewamy się bardzo różnych sztuczek, forteli, może agresji. Mam wrażenie, że będę szedł do tej Telewizji nie sam, że pójdzie ze mną bardzo dużo ludzi, żeby im właśnie do głowy nie przyszło np. nie wpuścić mnie do studia telewizyjnego. Jakiś sposób znajdziemy" - podkreślił.

Dodał, że "jeśli prezes Kaczyński, po raz kolejny, stchórzy, to już warto tylko dlatego pójść na tę debatę, wiedząc, że oni tam wyszykują wszystkie możliwe świństwa, nie musimy tutaj jakiś specjalnych dowodów szukać, robią to codziennie".

Przekazał, że "jeśli ta debata się odbędzie, to moje pierwsze pytanie będzie tak czy inaczej: gdzie jest Jarosław?".

Telewizja Polska organizuje w poniedziałek, 9 października, "Debatę Wyborczą 2023". Wydarzenie będzie transmitowane na antenach TVP1, TVP Info i TVP Polonia - poinformowało PAP Centrum Informacji TVP.

W przesłanej PAP informacji podano, że "Do udziału w programie zostało zaproszonych sześć komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy we wszystkich okręgach wyborczych".

Poinformowano, że do udziału w debacie zaproszenie otrzymali: Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy, Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga: Polska 2050 Szymona Hołowni i PSL, KW Nowa Lewica, KW Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja Wolność i Niepodległość oraz Koalicyjny Komitet wyborczy Koalicja Obywatelska PO.N iPL Zieloni.

Debatę poprowadzą Michał Rachoń i Anna Bogusiewicz.(PAP)

Autor: Katarzyna Krzykowska, Agnieszka Pipała