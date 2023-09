Potrzebne są nam jeszcze przynajmniej dwie eskadry samolotów wielozadaniowych - powiedział w czwartek w "Radiu dla Ciebie" szef MON Mariusz Błaszczak. Dodał, że jeszcze nie ma decyzji co do tego, jakie to będą samoloty.

Potrzebne są nam jeszcze przynajmniej dwie eskadry samolotów wielozadaniowych - powiedział w czwartek w "Radiu dla Ciebie" szef MON Mariusz Błaszczak. Dodał, że jeszcze nie ma decyzji co do tego, jakie to będą samoloty. Minister ON w czwartek po raz kolejny podkreślił potrzebę wzmacniania polskiej armii po to, aby odstraszyć potencjalnego agresora. Dodał, że bardzo ważnym wydarzeniem był 31. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO w Kielcach. "Obecna edycja zakończyła się w ubiegłym tygodniu. (...) Podpisaliśmy kontrakty o wartości ponad 100 mld. To duże wydarzenie" - zaznaczył szef MON. Mówiąc o Siłach Powietrznych, przypomniał, że Polska posiada m.in. 48 samolotów F-16; zamówione są 32 samoloty F-35, których pierwsze egzemplarze trafią do polskich pilotów w przyszłym roku. "Zamówione mamy 48 FA-50; 12 spośród tych samolotów będzie w tym roku, część już jest w polskich Siłach Powietrznych, ale to jeszcze zbyt mało. Potrzebne są nam jeszcze przynajmniej dwie eskadry samolotów wielozadaniowych. Jakie to będą samoloty - pracujemy nad szczegółami" - powiedział. 5 września podczas otwarcia 31. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO) prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że w przyszłym roku planowane jest wydanie 137 mld zł na obronność. "To jest kwota, która robi wrażenie na całym świecie, to jest ponad cztery procent naszego PKB" - mówił wówczas prezydent, dodając, że tak duże nakłady na obronność pozwalają na dynamiczną modernizację polskiej armii w wielu sektorach jednocześnie. Szef MON Mariusz Błaszczak na otwarciu MSPO podkreślał, że Polska zamawia najlepszy sprzęt wojskowy na świecie. Wymienił w tym kontekście rozwijanie systemu Patriot, a także planowane na przyszły rok dostawy samolotów F-35 czy zamówione wyrzutnie HIMARS. "Zamawiamy najlepszy sprzęt na świecie, rok 2021 to zamówienie czołgów Abrams, też już pierwsze egzemplarze tych czołgów są na wyposażeniu Wojska Polskiego, tureckich bezpilotowców Bayraktar - też już Bayraktary są na wyposażeniu Wojska Polskiego. I przyszedł rok 2022, który zaowocował kontraktami z Koreą Południową" - mówił Błaszczak. Marcin Chomiuk mchom/ sdd/ Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję