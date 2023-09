Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek podkreślił w Programie Pierwszym Polskiego Radia, że program partii, który zostanie zaprezentowany w sobotę, powstał w oparciu o problemy jakie zgłaszali Polacy.

Od poniedziałku Prawo i Sprawiedliwość przedstawia elementy swoich propozycji wyborczych. Szczegółowy program ma zostać przedstawiony w sobotę.

"W sobotę chcemy nie tylko podsumować to co działało się na przestrzeni ostatnich dni, czyli powiedzieć kilka słów więcej o tych programach, które zostały zaprezentowane. Ale chcemy też szczegółowo w poszczególnych obszarach odnieść się do najważniejszych problemów Polaków" - powiedział Bochenek.

Podkreślił, że program powstał w oparciu o to jakie problemy zgłaszali Polacy. Zostanie zaprezentowany przez premiera Jarosława Kaczyńskiego w Końskich już w najbliższą sobotę o godzinie 12.

"Będzie tam m.in. zaprezentowana perspektywa na osiem i więcej lat, jeśli chodzi o te kluczowe, strategiczne przedsięwzięcia z punktu widzenia rozwoju Polski i kierunku, w którym powinna pójść. Będą to rozwiązania gospodarcze, społeczne, dotyczące polskiej wsi, rolnictwa, służby zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków" - wymieniał.

Zaznaczył, że służba zdrowia to bardzo szeroki temat i właściwie żadnemu rządowi nie udało się wprowadzić takich rozwiązań, które przyczyniłyby się do poprawy. "Za wyjątkiem ostatnich lat, bo jednak nakłady na służbę zdrowia znacząca wzrosły. Plan na 2024 rok to ponad 170 miliardów w porównaniu do około 70 miliardów za czasów Platformy Obywatelskiej, darmowe leki dla seniorów, teraz również dla dzieci i młodzieży" - dodał. (PAP)

autorka: Marta Stańczyk

mas/ mrr/