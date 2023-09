Widzimy tutaj konsekwencję; to na co postawiliśmy, to osoby sprawdzone, osoby które są poważne, które są rękojmią rządu, który sprawdza się w trudnych czasach - powiedział w poniedziałek w Studiu PAP szef Rządowego Centrum Analiz prof. Norbert Maliszewski odnosząc się do "jedynek" na listach wyborczych PiS do Sejmu.

"Jeśli chodzi o dobór liderów (list), to jest właśnie ta konsekwencja, czyli te osoby są rękojmią realizacji tego wiarygodnego programu w postaci tej oferty, która dotyczy bezpiecznej przyszłości Polaków i rozwiązywania problemów, które ich dotyczą, a nie emocji, nie budowania tożsamości antyPiS, którą robi Donald Tusk" - dodał.

Zapytany o start wicepremiera, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z listy świętokrzyskiej jako "jedynki" podkreślił, że „to jest docenienie tego regionu”. "Jest to przejaw taktyki politycznej, czyli optymalizacji, jeśli chodzi o osiąganie wyników, czyli też ten wybór +jedynek+, wybór osób, które startują, to jest sposób na to, żeby powiększać szanse na zdobycie kolejnych mandatów" - dodał profesor.

Prof. Maliszewski powołując się na ostatni sondaż Social Changes dla wpolityce.pl gdzie pytano kto prowadzi, jeśli chodzi o ofensywę w kampanii wyborczej zauważył, że „44 procent wskazuje nasz obóz, 20 wskazuje obóz opozycyjny, reszta niewiele, ale widzimy, jaka jest tutaj nasza przewaga”.

"My w tym maratonie wyborczym prowadzimy, czyli jesteśmy liderem. Jakby patrzeć na taką uśrednioną wartość, to tam mamy 38 procent poparcia, KO ma 30. Jeżeli Trzecia Droga nie przekroczy progu wyborczego 8-procentowego, to jesteśmy nawet bliscy samodzielnej większości, tylko pamiętajmy, żeby też nas te dobre sondaże nie uśpiły" - zaznaczył.

Według Maliszewskiego, głównym celem partii rządzącej jest zmobilizowanie tzw. grupy wyborców z poczekalni, niezdecydowanych, biernych. "Szacuję, że jest ich nawet ponad milion i teraz ten wynik wyborczy rozegra się na takiej zasadzie, czy ci wyborcy z tej poczekalni, niezdecydowani i bierni, tego 15 października wyjdą i zagłosują. Jeżeli wyjdą i zagłosują, to my mamy gwarantowany bardzo dobry rezultat, być może nawet samodzielną większość" - podkreślił.

autorka Agnieszka Piechurska