Otwarcie nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego to wielki dzień, to wielkie święto - powiedział szef resortu kultury podczas uroczystości na Cytadeli Warszawskiej. Zaprezentowano też wystawę inauguracyjną muzeum pt. "1000 lat Chwały Oręża Polskiego".

W niedzielę, na terenie Cytadeli Warszawskiej na Placu Gwardii Pieszej Koronnej, odbyła się uroczystość otwarcia nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego. Dotychczasowa siedziba, budynek użyczony od Muzeum Narodowego w Warszawie, była zamknięta dla zwiedzających od lutego. Teraz ponownie można zwiedzać Muzeum Wojska Polskiego w nowej siedzibie - na Cytadeli.

Szef MON, Mariusz Błaszczak, przypomniał, że Muzeum Wojska Polskiego powstało w 1920 r. "Przez te lata pokolenia Polaków odwiedzało wystawy organizowane w Alejach Ujazdowskich" - mówił.

Podkreślił, że dotychczas, przez te wszystkie lata, Muzeum Wojska Polskiego funkcjonowało w budynkach użyczonych. "Od dziś Muzeum Wojska Polskiego działa w budynku, który został pobudowany na rzecz Muzeum Wojska Polskiego, zaprojektowanym tak, żeby można było jak najprościej, jak najbardziej przystępnie wyeksponować to wszystko, co stanowi o zbiorach Muzeum Wojska Polskiego" - wyjaśnił szef MON.

Jak dodał, ważne jest również to, że Muzeum Wojska Polskiego mieści się w Cytadeli. "A więc w miejscu przez lata zamkniętym dla zwiedzających, z uwagi na to, że mieściły się w tym miejscu jednostki wojskowe. Dziś to miejsce jest otwarte" - podkreślił.

"Wystawa inauguracyjna, która została dziś otwarta, zajmuje większą powierzchnię niż wystawa stała Muzeum Wojska Polskiego w dotychczasowej siedzibie. To pokazuje skalę możliwości, jakie daje nowa lokalizacja, nowe miejsce Muzeum Wojska Polskiego" - zaznaczył Błaszczak.

Szef MON dziękował za bardzo dobrą współpracę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego szef, minister Piotr Gliński, również brał udział w uroczystościach. W swoim przemówieniu Gliński podkreślił, że otwarcie nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego to "wielki dzień, to wielkie święto". "Pierwszy etap, można powiedzieć, budowy Muzeum Wojska Polskiego w jego nowym domu na Cytadeli Warszawskiej" - podkreślił w niedzielę minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

Zwrócił uwagę, że "drugim etapem będzie budowa Pawilonu Północnego". "Ale będzie też etap jeszcze wcześniejszy, a mianowicie etap budowy ekspozycji plenerowych. Ten sprzęt wielki, który pamiętamy z poprzedniej siedziby, gdzie był prezentowany na skarpie warszawskiej - będzie tutaj znacznie w lepszych warunkach prezentowany na Cytadeli" - powiedział.

Piotr Gliński zaznaczył, że "to jest też pierwszy etap wielkiej zmiany, jaka zachodzi na warszawskiej Cytadeli". "Została zbudowana na miejscu koszar gwardii królewskich. I stąd ten Plac Gwardii, na którym się znajdujemy - odzyskany, bo takie było założenie naszych architektów, żeby to miejsce odzyskać, powrócić pamięcią do czasów ostatniego króla Polski, do czasów, gdy tutaj znajdowały się koszary wojska polskiego" - przypomniał szef resortu kultury.

"Teraz ten plac będzie służył wojsku, będzie służył rekonstruktorom, będzie służył nam wszystkim, bo ten pierwszy etap zmiany na Cytadeli Warszawskiej - to jest (...) zmiana polegająca na otwarciu Cytadeli Warszawskiej dla całego polskiego społeczeństwa, dla warszawiaków, ale także dla tych wszystkich, którzy Warszawę odwiedzają, także dla turystów" - wyjaśnił.

Piotr Gliński podkreślił, że to jest "wielki gest Wojska Polskiego". Podziękował "za lata harmonijnej współpracy i zrozumienia" wicepremierowi, ministrowi obrony narodowej Mariuszowi Błaszczakowi. "Potrafiliśmy wzajemnie zrozumieć nasze potrzeby i zbudowaliśmy tę instytucję wspólnie" - powiedział.

"Tu, w tej chwili, powstaje jedno z największych w Europie - być może na świecie - miejsc muzealnych. Cztery muzea: Muzeum X Pawilonu, Muzeum Katyńskie, Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum Historii Polski. Miejsce, które będzie uczyło, które będzie przypominało - miejsce, które będzie przyjazne i otwarte" - podkreślił minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Przypomniał, że "zaborcy zbudowali Cytadelę, żeby zniewolić - by budziła trwogę, zniewalała ludność Warszawy i zniewalała Polskę". "My tworzymy w tej chwili miejsce przyjazne, miejsce edukacji - miejsce, gdzie nasze muzea będą wracały do historii Polski, do naszej pamięci" - mówił. "Bo muzea to przede wszystkim piękno i pamięć, a piękno i pamięć tworzą naszą wspólnotę" - powiedział Piotr Gliński.

Prezydent Andrzej Duda napisał list do uczestników uroczystości, który odczytał szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot. Duda napisał, że "dzisiejsze wydarzenie, jak sama historia polskiego oręża, jest przepełnione symboliką". Jego zdaniem, "powstanie placówki tak ważnej dla polskiej kultury i pamięci historycznej dowodzi, że patrząc w przyszłość, modernizując i rozwijając Siły Zbrojne na bezprecedensową skalę, oddajemy też hołd wspaniałym armiom z przeszłości. Wszystkim formacjom walczącym o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej, z których jesteśmy dumni i które są dla nas wzorem patriotyzmu, męstwa i honoru".

Duda zwrócił uwagę, że "koncepcja Muzeum podąża z duchem najlepszych współczesnych wzorców opowiadania o historii". "Będzie ono stanowić dla Polaków powód do dumy, ale też – o czym jestem przekonany – przyciągnie rzesze przyjaciół i pasjonatów historii polskiej wojskowości z całego świata. Tym bardziej, że wraz ze zlokalizowanym obok Muzeum Historii Polski Muzeum Katyńskim oraz X Pawilonem Cytadeli, istotnym oddziałem Muzeum Niepodległości, stanowić będą jeden z największych i najnowocześniejszych kompleksów muzealnych w Europie" - napisał.

Prezydent dodał, że "otwarcie muzeum uświetnia rozpoczynające się obchody Święta Wojska Polskiego z pełną rozmachu wojskową defiladą". "Świadczy to o naszym głębokim przywiązaniu do dziejów oręża. Współtworzy je historia każdego polskiego żołnierza, który zasłużył na upamiętnienie krwią przelaną w służbie Ojczyzny. Dlatego jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych cieszę się, że wspaniałe tradycje i czyny bojowe polskich żołnierzy zostają godnie uhonorowane w nowej placówce Muzeum Wojska Polskiego" - napisał Andrzej Duda.

Uroczystości uświetniła kompania reprezentacyjna WP. Zaprezentowany został krótki pokaz szermierczy, otwarcie muzeum uczczono też salwą artyleryjską. Odbyła się także defilada 200 rekonstruktorów historycznych w uzbrojeniu i umundurowaniu reprezentującym okres od X do XX w. Niedzielni zwiedzający mogą brać udział w pikniku wojskowym i pokazach rekonstrukcji historycznej: szermierki, turniejów rycerskich, pokazów konnych, artyleryjskich a także obejrzeć rekonstrukcje bitew oddziałów żołnierzy kolejnych epok historycznych.

Odbył się także wernisaż wystawy inauguracyjnej MWP pt. "1000 lat Chwały Oręża Polskiego". Autorem koncepcji artystycznej jest scenograf prof. Marek Chowaniec. Na wystawie zaprezentowano blisko 3 tys. najcenniejszych zabytków z liczącej ponad 300 tys. kolekcji muzealiów MWP, będącej jednym z największych zbiorów muzealnych w Polsce. "Eksponaty zostaną ukazane w otoczeniu scenografii, która przedstawia fragmenty zabytkowych budowli ważnych dla historii Polski, m.in.: klasycystycznej kolumnady Pałacu Saskiego, renesansowych krużganków wawelskich czy romańskiego portalu bazyliki w Czerwińsku. Monumentalna architektura stanowić będzie wizualne uzupełnienie narracji historycznej ukazywanej przez eksponaty. Opowieść o tysiącletniej historii polskiego wojska uzupełnią dioramy prezentujące zatrzymane w czasie kadry historycznych wydarzeń, m.in.: szarża husarii pod Wiedniem 1683 r., czy epizod z bitwy pod Raszynem 1809 r. Dioramy te zostały wykonane m.in. metodą druku trójwymiarowego: sylwetki koni, twarze i ręce postaci ludzkich" - poinformowano w materiałach przesłanych PAP.

Do 3 września nową siedzibę Muzeum Wojska Polskiego można zwiedzać bezpłatnie. (PAP)

Autor: Olga Łozińska, Grzegorz Janikowski, Daria Kania

