Do 14 sierpnia zostanie ogłoszona data wyborów do Sejmu i Senatu. Prezydent musi bowiem zarządzić je nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia bieżącej kadencji.

Mimo że kampania wyborcza trwa w najlepsze formalnego terminu jesiennych wyborów jeszcze nie ma. Obecna kadencja trwa od 12 listopada 2019 roku i już wkrótce wygaśnie. Zgodnie z konstytucją wybory do Sejmu i Senatu są wyznaczane w dzień wolny od pracy. Ich ramy czasowe ustawodawca wyznaczył na termin przypadający na ostatnie 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia poprzedzającej kadencji parlamentarnej.

Kiedy wybory parlamentarne w Polsce?

Konstytucja więc zawęża możliwe terminy do czterech możliwości 15, 22, 29 października oraz 5 listopada. Według różnych źródeł politycy partii rządzącej skłaniają się do pierwszego możliwego terminu, czyli 15 października. Podobnego zdania są obywatele. 41,7 proc. Polaków chce, by głosowanie odbyło się najwcześniej jak to możliwe, to wynik sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej".

Dlaczego termin 15 października? Kuluarowe informacje z obozu Zjednoczonej Prawicy mówią o chęci przeprowadzenia jak najszybciej wyborów ze względu na sondażową przewagę koalicji. Drugim powodem ma być przypadające na 16 października święto – Dzień Papieski. Będzie on obchodzony w kościołach w niedzielę 15 października, co ma zadziałać mobilizująco na elektorat prawicy.

Prezydent złożył wniosek do Państwowej Komisji Wyborczej o opinię do projektu postanowienia o zarządzeniu wyborów. Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak nie zdradził, jaki termin wyborów został wskazany przez prezydenta w projekcie postanowienia, ponieważ - jak zaznaczył - ogłaszanie daty wyborów jest wyłączną kompetencją głowy państwa. Z nieoficjalnych informacji Polskiej Agencji Prasowej wynika, że w dokumencie wskazano datę 15 października.

Wybory do Sejmu i Senatu. Jak będzie wyglądało głosowanie?

Podczas głosowania wyborcy otrzymają dwie karty - jedną w wyborach do Sejmu i drugą w wyborach do Senatu. Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów.

Głos ważny to taki, w którym w wyznaczonym miejscu przy nazwisku kandydata przetną się dwie linie w kształt litery „x”. Ważne jest, by zagłosować na: jedną listę w przypadku wyborów do Sejmu oraz jedno nazwisko w przypadku wyborów do Senatu, które są przeprowadzane w jednomandatowych okręgach wyborczych. Państwowa Komisja Wyborcza zaleca, by "karty do urny wyborczej (…) wrzucać tak, aby strona zadrukowana nie była widoczna". Można również poprosić komisję wyborczą o kopertę. Wówczas zasada tajności głosowania z pewnością zostanie zachowana. Aby wziąć udział w wyborach należy wylegitymować się ważnym dokumentem tożsamości jak prawo jazdy, paszport czy dowód osobisty.