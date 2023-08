Bank Pekao podpisał 490 umów w ramach programu 'Bezpieczny kredyt 2%', poinformował wiceprezes Wojciech Werochowski. Spodziewa się, że do końca roku ich liczba wzrośnie do ok. 5 tys.

"Notujemy bardzo dobre wyniki w sprzedaży kredytów hipotecznych, także za sprawą naszego uczestnictwa w programie 'Bezpieczny kredyt 2%'. W pierwszych tygodniach funkcjonowania wpłynęło do nas 10 tys. wniosków na kwotę 4 mld zł. Podpisaliśmy 490 umów" - powiedział Werochowski podczas konferencji prasowej.

"Szacujemy, że do końca roku podpiszemy 5 tys. umów w ramach programu 'Bezpieczny kredyt 2%'. Oceniamy też, że do końca roku założymy ok. 2 tys. Kont Mieszkaniowych" - dodał.

W niedawnym wywiadzie dla ISBnews Werochowski szacował, że bank sprzeda 5-8 tys. kredytów w ramach programu "Bezpieczny kredyt 2%" w całym okresie obowiązywania programu.

Z kredytu mogą skorzystać osoby, które planują kupno swojego pierwszego mieszkania lub budowę domu jednorodzinnego. O finansowanie może ubiegać się osoba do 45. roku życia, która do tej pory nie posiadała praw własności do mieszkania ani domu. W programie maksymalna wysokość kredytu dla singla wynosi 500 tys. zł, natomiast w przypadku małżeństwa bądź rodziców z dzieckiem kwota ta sięga 600 tys. zł. Kredyt może sfinansować zakup nieruchomości zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Program nie przewiduje limitu cen za 1m2 mieszkania.

W II kwartale (czyli jeszcze przed uruchomieniem programu "Bezpieczny kredyt 2%") bank zanotował 91-proc. wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych kw/kw.

Od 10 lipca Bank Pekao udostępnił klientom możliwość otwarcia Konta Mieszkaniowego. Jest to rodzaj celowego konta oszczędnościowego, a zgromadzone na nim środki, powiększone o odsetki brutto (bez pobranego podatku dochodowego) i premię mieszkaniową, będzie można przeznaczyć na pokrycie części lub całości wydatków związanych z zakupem pierwszego mieszkania lub budową domu.

Jak poinformował Werochowski Bank Pekao utworzył 709 kont, na których zostało zgromadzone ponad 1 mln zł.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 281,14 mld zł na koniec 2022 r.

(ISBnews)