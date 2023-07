W środę ok. godz. 7.15 złoty zyskał na wartości w stosunku do franka szwajcarskiego, a osłabił się do euro i dolara. Frank szwajcarski kosztował 4,63 zł, euro 4,43 zł, a dolar amerykański 4,01 zł.

W środę rano euro kosztowało 4,43 zł, po umocnieniu się jego kursu o 0,01 proc. Dolar był po 4,01 zł po tym, jak zyskał na wartości o 0,14 proc. Kurs franka szwajcarskiego osłabił się natomiast o 0,05 proc. do 4,63 zł. We wtorek po południu euro było wyceniane 4,43 zł, dolar na 4,01 zł, frank szwajcarski na 4,64 zł. (PAP) maja/ ann/ Malwina Tkacz