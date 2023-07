Wszystko idzie tak, jak powinno i z początkiem nowego roku szkolnego uczniowie klas IV szkół podstawowych powinni otrzymać laptopy - powiedział minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Mówiąc o przetargu na zakup sprzętu podał, że "jesteśmy w przededniu podpisania umów ramowych".

We wtorek w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, której celem jest wyposażenie uczniów klas IV szkół podstawowych w laptopy, a nauczycieli w bony na ich zakup.

Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński w czwartek na konferencji prasowej zapytany został, kiedy fizycznie laptopy trafią do uczniów i czy wszystkie przetargi na ich zakup są już rozstrzygnięte, a jeśli nie to, na jakim są etapie.

"W ubiegłym tygodniu zakończyła się obowiązkowa w przypadku tak dużego zamówienia kontrola prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zakończyła się wynikiem pozytywnym i w związku z tym Centrum Obsługi Administracji Rządowej skierowało do 13 podmiotów, które biorą udział w tym postępowaniu prośbę o podpisanie umowy ramowej. W momencie, w którym będzie podpisana umowa ramowa rozpoczniemy kolejne działania, czyli podpisanie umów wykonawczych. Umowy wykonawcze będą podpisywane w podziale na 73 obszary na terenie całej Polski (...). W każdym z tych obszarów będzie taka +dogrywka+, tak byśmy uzyskali najkorzystniejsze ceny" - powiedział Cieszyński.

"Mamy 13 firm, 6 renomowanych producentów z całego świata. Te firmy, które wzięły udział w tym przetargu współpracują z tym producentami, są dystrybutorami, albo partnerami największych światowych firm" - zaznaczył. "To jest prawdopodobnie teraz największe takie postępowanie przetargowe w Europie, a może nawet i na świecie. Duży zakup, ale do tej pory wszystko idzie tak jak powinno i z początkiem nowego roku szkolnego czwartoklasiści powinni otrzymać ten sprzęt" - dodał minister.

Dopytywany, czy to się uda, bo już niedługo będzie sierpień, zauważył, że "rok szkolny zazwyczaj zaczyna się we wrześniu". Cieszyński wskazał także, że "dlatego nie jesteśmy na początku tego przetargu, tylko w przededniu podpisania umów ramowych". "Po umowach ramowych będą umowy wykonawcza w podziale na 73 regiony kraju i umowa, do której się zobowiązują nasi dostawcy zakłada, że maksymalnie w ciągu 40 dni od podpisania umowy wykonawczej sprzęt jest siłami tego dostawcy dostarczony pod wskazany przez nas adres, czyli początek roku szkolnego jest jak najbardziej aktualny" - wyjaśnił.

Zgodnie z ustawą co roku – począwszy od roku szkolnego 2023/2024 – kolejne roczniki uczniów klas IV szkół podstawowych publicznych i niepublicznych otrzymają bezpłatnie laptopy. Dotyczy to także uczniów publicznych i niepublicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne, uczących się w klasach odpowiadających klasie IV szkoły podstawowej.

Zakupu laptopów będzie dokonywał centralnie co roku urząd obsługujący ministra właściwego do spraw informatyzacji, na podstawie przekazanej przez ministra ds. oświaty i wychowania liczby uczniów w danym roczniku. Następnie laptopy trafią do organów prowadzących szkoły i tam do 30 września zostaną przekazane rodzicom uczniów klas IV szkół podstawowych. W ustawie zapisano, że w 2023 r. przekazanie laptopów ma nastąpić najpóźniej do 31 grudnia.

Laptop przekazany uczniowi będzie stanowił własność jego rodziców. Przekazanie będzie następować na podstawie umowy zawartej przez organ prowadzący szkołę lub placówkę z rodzicem ucznia.

W ustawie zapisano też, że nauczyciele otrzymają bon o wartości 2500 zł z przeznaczeniem na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego. Chodzi – jak zapisano w ustawie – o nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych pozostających 30 września 2023 r. w stosunku pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Minister właściwy do spraw informatyzacji ma określić w drodze rozporządzenia grupy nauczycieli z publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych, uprawnionych do otrzymania wsparcia i ich kolejność, mając na uwadze typ szkoły i wykładany przez nauczyciela przedmiot, a także sytuację społeczno-gospodarczą i stan finansów publicznych. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ mhr/