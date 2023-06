Dziękuję Polonii i Polakom z zagranicy za wspieranie Polski i obronę jej dobrego imienia; proszę, żebyście nie przestawali, nie możemy osiąść na laurach - powiedział prezydent Andrzej Duda.

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą spotkali się w piątek z uczestnikami Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy.

Prezydent dziękował przedstawicielom Polonii za pamięć o Polsce i jej wspieranie. "Dziękuję za to, że na co dzień nas wspieracie, że bronicie dobrego imienia Polski, że prowadzicie w swoich krajach akcje, które tego dobrego imienia Polski mają bronić, że reagujecie. To wiele w przestrzeni międzynarodowej zmieniło" - mówił.

"Nie możemy osiąść na laurach, bo przeciwnik już się ogarnął i atakuje nas w tej chwili, także poza granicami, swoją propagandą bardzo mocno. Na pewno Polska w najbliższym czasie będzie oczerniana, na pewno będą źle mówili, źle pisali o Polsce, o Polakach, wyciągając rozmaite sprawy i prawdziwe, i nieprawdziwe, manipulując faktami, tworząc kłamstwa" - podkreślił.

Duda życzył uczestnikom zjazdu, by wyjechali z kraju z nowymi siłami, dumą i wiarą w to, że ojczyzna rozwija się dobrze. "Mimo wszystkich wichrów, które wieją, wspólnymi siłami jakoś udaje nam się rozwijać potencjał Polski" - dodał.(PAP)

autorki: Aleksandra Rebelińska, Daria Kania

reb/ dka/ itm/