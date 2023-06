Dzięki modernizacji linii kolejowej nr 8 niektóre pociągi z Warszawy Zachodniej do Radomia mogą jechać z prędkością 160 km/h i pokonywać ten odcinek w ciągu niespełna godziny – poinformował w poniedziałek w Radomiu wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

W związku z realizacją inwestycji kolej mogła wdrożyć certyfikat związany z podniesieniem parametrów na trasie Warszawa - Radom. "Dzięki temu możemy się poruszać pociągami jadącymi z prędkością do 160 km/h, co skutkuje tym, że najszybsze pociągi pokonują odcinek pomiędzy Warszawą Zachodnią a Radomiem Głównym w ciągu niecałej godziny" – wyjaśnił Bittel.

Sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury przyjechał ze stolicy na konferencję w Radomiu pociągiem IC "Kinga". Jak powiedział dziennikarzom, taki czas podróży koleją ze stolicy do Radomia może być satysfakcjonujący i konkurencyjny w stosunku do transportu drogowego. "Budowanie konkurencyjnej kolei, która jest bezpieczna i ekologiczna, jest naszym celem" - podkreślił wiceminister.

Dodał, że w ramach inwestycji za 1,7 mld zł na linii z Warszawy do Radomia zostały wyremontowane i powstały nowe stacje i przystanki. "Linia jest w tej chwili dwutorowa; dzięki temu bardziej przepustowa, efektywna, stąd te możliwości związane ze skróceniem czasu podróży" – wskazał Bittel.

Minister wspomniał też o innych zrealizowanych projektach kolejowych ważnych dla lokalnych społeczności, m.in. o przywróceniu ruchu kolejowego na 22-kilometrowym odcinku Ostrołęka-Chorzele.

Inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na trasie Radom – Warszawa były współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ich łączna wartość to około 1,7 mld zł.

Od niedzieli, wraz z wprowadzeniem korekty rozkładu jazdy, na zmodernizowanej linii kolejowej Warszawa Okęcie - Radom Główny prędkość pociągów pasażerskich została podniesiona do 160 km/h. Najszybszy pociąg PKP IC z Radomia do Warszawy Zachodniej przejeżdża dystans prawie 100 km w 54 minuty - to o 11 minut szybciej niż przed korektą. Przed modernizacją pociągi na linii Radom - Warszawa jeździły z prędkością 120-100 km/h. W 2015 r. najszybszy pociąg przejeżdżał ten odcinek w ponad 2 godz.

Podniesienie prędkości na linii kolejowej było możliwe dzięki przeprowadzonej inwestycji – wymianie torów, dobudowie drugiego toru między Warką a Radomiem, modernizacji sieci trakcyjnej wraz z układem zasilania i wykonaniu nowego systemu sterowania ruchem kolejowym.

W ramach inwestycji przebudowano stację Radom Główny. Większą dostępność do kolei zapewniają także przebudowane stacje i przystanki: Warszawa Okęcie, Warszawa Jeziorki, Warszawa Dawidy, Nowa Iwiczna, Piaseczno, Zalesie Górne, Ustanówek, Czachówek Południowy, Gośniewice, Sułkowice, Chynów, Krężel, Michalczew, Warka, Grabów, Strzyżyna, Dobieszyn, Kruszyna, Wola Bierwiecka i Lesiów. W ramach modernizacji dobudowane zostały cztery nowe przystanki: Warka Miasto, Radom Stara Wola, Radom Gołębiów i Radom Północny. Wszystkie są wyposażone w nowe wiaty, oświetlenie, nagłośnienie i gabloty informacyjne. Kolejarze zwiększyli bezpieczeństwo na linii za sprawą modernizacji mostu kolejowego w Warce i budowy dwóch bezkolizyjnych skrzyżowań przy ul. Lotników oraz w ciągu ul. Grójeckiej w północnej części miasta, a także nowego wiaduktu na ulicy Energetyków w Radomiu.

W ciągu kilku lat w Radomiu powstanie ponadto przystanek kolejowy, który ma ułatwić dotarcie do radomskiego lotniska. W tej sprawie PKP PLK i miasto Radom podpisały w kwietniu umowę, w ramach której zostaną skoordynowane prace dotyczące budowy peronu oraz wiaduktu drogowego nad torami w ciągu ul. Żeromskiego i Lubelskiej.(PAP)

Autorka: Ilona Pecka

ilp/ mk/