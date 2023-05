Sejm przyjął: Pakiet ustaw mieszkaniowych. Elektroniczny dowód z poprawkami. Ułatwienia dla rządowych serwerowni Punkty karne znikną z kartoteki po roku. Autostrady bez opłat i wyprzedzających się ciężarówek. Przedsiębiorcy zrzucą się na rolników.

• Pakiet ustaw mieszkaniowych

Uchwalenie ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe oznacza, że od lipca banki będą udzielać kredytów hipotecznych, w których spłacie pomoże państwo. Bezpieczny kredyt 2 proc. jest dla tych osób, które nie są właścicielami domu czy mieszkania ani nie mają spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego. Kredytobiorca nie może mieć więcej niż 45 lat. Budżet państwa przez 10 lat będzie dopłacał do rat różnicę między stałą stopą ustaloną na podstawie średnich, pomniejszonych o marżę, oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2 proc.

Kredytem można sfinansować zakup mieszkania lub domu, zarówno na rynku wtórnym, jak i pierwotnym. Można go też wziąć na budowę lub dokończenie budowy domu. Maksymalna wysokość to 500 tys. zł dla singla i 600 tys. zł dla rodziny. Można mieć wkład własny (do 200 tys. zł), ale nie trzeba. W okresie korzystania z opłat nie będzie wolno, bez ich utraty, sprzedać czy wynająć mieszkania.

Drugim produktem, który uruchomi uchwalona ustawa, jest Konto mieszkaniowe. To sposób na odkładanie pieniędzy na własne mieszkanie. Minimalna wpłata miesięczna – 500 zł (6 tys. zł rocznie), a maksymalna 2 tys. zł (24 tys. zł rocznie). Poza oprocentowaniem, jak przy lokacie, państwo wypłaci premię oszczędnościową, rekompensującą inflację.

Inna przyjęta przez Sejm ustawa, o planowaniu i gospodarowaniu przestrzennym, zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy planem ogólnym. Wydzieli on strefy planistyczne, podzieli je na funkcje i ustali wskaźniki zabudowy. Gminy na uchwalenie planów ogólnych będą miały czas do 1 stycznia 2026 r. Ustalenia planu ogólnego będą podstawą do uchwalania planów miejscowych oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Ustawa kończy z bezterminowymi wuzetkami. Nowe decyzje o warunkach zabudowy będą ważne przez pięć lat. Pojawi się też zupełnie nowy instrument: zintegrowany plan inwestycyjny. Będzie on uchwalany przy współudziale inwestora.

Z kolei ustawa o gospodarce nieruchomościami ma być kolejnym krokiem w likwidowaniu użytkowania wieczystego. Ustawa daje przedsiębiorcy – użytkownikowi wieczystemu gruntu zabudowanego, który zrealizował cel użytkowania wieczystego powstałego przed 1 stycznia 1998 r., prawo do wystąpienia do właściciela z żądaniem sprzedaży. Taką możliwość firmy będą miały przez 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy. Cena wykupu będzie zależała od sposobu płatności, a także od tego, czy właścicielem jest Skarb Państwa, czy gmina.

Ustawa przewiduje też, że społeczne agencje najmu będą mogły dzierżawić mieszkania od prywatnych właścicieli i współfinansować ich remont, a następnie wynajmować drożej niż gminy mieszkania komunalne, ale taniej niż właściciele prywatne mieszkania. JP

• Elektroniczny dowód z poprawkami

Sejm przyjął większość poprawek senackich do ustawy o aplikacji mObywatel. Przyznaje ona cyfrowemu dokumentowi tożsamości prawie taką samą wagę, jaką ma tradycyjny dowód osobisty – aplikacja nie będzie go mogła zastąpić tylko za granicą oraz przy składaniu wniosku o nowy dowód osobisty.

Z 41 senackich poprawek 9 miało charakter merytoryczny. Przewidywały m.in. ograniczenie czynności urzędowych przy wnioskowaniu o dowód osobisty; dodanie do ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora przepisów umożliwiających udostępnianie legitymacji poselskiej i legitymacji senatorskiej w postaci dokumentu mobilnego; a także uzupełnienie aplikacji mObywatel o usługę „mKarta rowerowa”.

Sejmowa komisja cyfryzacji rekomendowała przyjęcie większości zaproponowanych przez Senat zmian (także tych techniczno-legislacyjnych i redakcyjnych) i tak zagłosowała w piątek większość posłów.

O odrzuceniu komisja wnioskowała natomiast w odniesieniu do poprawki izby wyższej, która skreślała z projektu przepis dodany przez Sejm w II czytaniu. Zmienia on art. 27 ustawy o Radzie Ministrów, stanowiąc, że minister wykonuje swoje zadania przy pomocy sekretarzy, a nie jednego sekretarza. Senat nie znalazł uzasadnienia merytorycznego dla tej zmiany i podkreślił, że nie ma ona nic wspólnego z aplikacją mObywatel. Sejm w piątek tę poprawkę odrzucił. RUT

• Ułatwienia dla rządowych serwerowni

Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych (KCPD) ma ułatwić budowę serwerowni obsługujących administrację publiczną. Dla tych obiektów zostaną uproszczone procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Przy wyborze wykonawcy nie będzie wymogu organizowania przetargu.

Na pierwszym etapie inwestycji, do II kw. 2026 r., mają powstać trzy centra danych, o powierzchni ok. 2 tys. mkw. każde. Wszystkie znajdą się w woj. mazowieckim. Mają być w dużej części zasilane z odnawialnych źródeł energii, wykorzystując technologię wodorową. RUT

• Punkty karne znikną z kartoteki po roku

Sejm zatwierdził nowelizację prawa o ruchu drogowym i ustaw o transporcie drogowym wprowadzające m.in. nowe wymogi dotyczące weryfikacji kierowców w przewozach na aplikację i przywracającą stare zasady redukcji punktów karnych. Te ostatnie będą usuwane z rejestru po roku od wpisania, a nie po dwóch latach, jak jest obecnie. Oprócz tego zostaną przywrócone tzw. kursy reedukacyjne, dzięki którym można zmniejszyć liczbę punktów o sześć.

W przypadku przewozów na aplikację kierowca będzie musiał się osobiście stawić u pośrednika i przedstawić oryginały wszystkich posiadanych przez siebie dokumentów i uprawnień, zanim będzie mógł otrzymać jakiekolwiek zlecenie. Za niedopełnienie tego obowiązku będą grozić kary w wysokości 10 tys. zł (pierwszy raz) i 50 tys. zł (ponownie). Sejm przyjął poprawkę Senatu zwiększającą częstotliwość przesyłania zdjęć przez kierowcę pośrednikowi, co ma gwarantować, że to dana osoba realizuje kurs (co 50 przejazdów zamiast co 100, lecz nie rzadziej niż raz w tygodniu). Odrzucono natomiast poprawkę, by kierowcy pochodzący z krajów pozaunijnych musieli przedstawiać zaświadczenie o niekaralności wydane w ich ojczystych krajach poświadczone przez konsulat RP. Psz

• Autostrady bez opłat i wyprzedzających się ciężarówek

W błyskawicznym tempie przyjęto nowelizację ustawy o autostradach płatnych, która przewiduje zniesienie opłaty za przejazd dla samochodów osobowych i motocykli na autostradach zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Oznacza to, że od 1 lipca 2023 r. nie trzeba będzie płacić na autostradzie A2 (Konin–Stryków) oraz A4 (Wrocław–Sośnica) za przejazd pojazdem o masie do 3,5 t. Opłaty dla samochodów ciężarowych czy pojazdów osobowych ciągnących np. przyczepy kampingowe pozostają bez zmian. Kierowcy samochodów osobowych nadal będą też płacić za przejazd odcinkami zarządzanymi przez prywatnych koncesjonariuszy.

Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, liczy na to, że dzięki temu zabiegowi kierowcy będą chętniej wybierać autostrady zamiast alternatywnych dróg krajowych.

Jednocześnie ustawa wprowadza zakaz wyprzedzania dla pojazdów ciężarowych na autostradach i drogach ekspresowych. Rząd przekonuje, że dzięki temu zwiększy się płynność ruchu, branża transportowa uważa, że będzie odwrotnie. Nowe zasady mają obowiązywać od 1 lipca 2023 r. PSz

• Przedsiębiorcy zrzucą się na rolników

Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa. Przewiduje ona pobieranie specjalnej opłaty, od każdego kupionego przez przedsiębiorcę produktu rolnego w wysokości 0,125 proc. wartości ceny. Pieniądze te pójdą na fundusz mający pomagać rolnikom, którzy nie uzyskali należnej zapłaty za dostarczone towary z powodu bankructwa kontrahenta. Przeciwko temu rozwiązaniu opowiadają się zarówno przedsiębiorcy, jak i sami rolnicy. Jako oczywiste wady nowego funduszu wskazują m.in. brak jego podziału na konkretne branże, np. mleczarską, sadowniczą. AP ©℗