Zapewnienie cyberbezpieczeństwa jest kluczowe dla sieci piątej generacji (5G) - ocenił Związek Cyfrowa Polska w stanowisku przesłanym do UKE. Organizacja branżowa zaapelowała o wypracowanie skoordynowanego europejskiego podejścia do nowych technologii telekomunikacyjnych.

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) do piątku, 12 maja, prowadził konsultacje aukcji na częstotliwości z pasma 3,6 GHz. Pasmo, którego ma dotyczyć aukcja, będzie wykorzystywane między innymi dla usług w technologii 5G; cena wywoławcza każdej z czterech rezerwacji wyniesie 450 mln zł.

"Odpowiednie rozdysponowanie pasma 3,6 GHz pozwoli przydzielić przedsiębiorcom telekomunikacyjnym bloki częstotliwości na potrzeby świadczenia nowoczesnych bezprzewodowych usług szerokopasmowych. Umożliwi to zbudowanie sieci znacznie szybszych i zapewnić stabilniejsze połączenia niż do tej pory. To z kolei pozwoli podłączyć do sieci inteligentne urządzenia, które zrewolucjonizują nie tylko przemysł, biznes i miasta, ale także nasze codzienne życie" – ocenił prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik cytowany w poniedziałkowej informacji prasowej.

Jak podano w stanowisku przesłanym do UKE, eksperci Cyfrowej Polski akcentują przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa cyfrowego, którego zapewnienie - jak ocenili - jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania sieci piątej generacji (5G). "Według Cyfrowej Polski, aby upewnić się, że częstotliwości z poddanego aukcji pasma nie będą wykorzystane w niewłaściwym celu, niezbędne jest zastosowanie zestawu narzędzi Unii Europejskiej w zakresie cyberbezpieczeństwa 5G. Innymi słowy: powinniśmy wypracować skoordynowane europejskie podejście do nowych technologii telekomunikacyjnych" - podano.

W ocenie Cyfrowej Polski istotną kwestię stanowi także podejście do sprzedawców lub producentów uznanych za stanowiących zagrożenie dla obronności państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego.

"Takiego dostawcę należy niezwłocznie wykluczyć z dalszych zakupów zarówno sprzętu, jak i usług" – zaapelowała Cyfrowa Polska w stanowisku skierowanym do UKE. Związek zaproponował, aby prawo do wnioskowania do właściwego ministra ds. informatyzacji o uznanie danego podmiotu za tzw. dostawcę wysokiego ryzyka powinny mieć co najmniej Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Prokuratura Generalna, a także NASK, Instytut Łączności, UKE, a także sam Minister Cyfryzacji z własnej inicjatywy.

Cyfrowa Polska przypomniała, że to drugie konsultacje w sprawie częstotliwości z pasma 3,6 GHz. Pierwsze zakończyły się w styczniu. "Jak oceniał wówczas ówczesny minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a obecny minister cyfryzacji Janusz Cieszyński, wpływy do budżetu państwa z tytułu rozdysponowania częstotliwości szacowane są na 1,9 mld zł w 2023 roku" - podano.

Sieć 5G (sieć telekomunikacyjna piątej generacji) to nowy standard telekomunikacyjny, który ma umożliwiać 50-, a nawet 100-krotne zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu do sieci 4G. Technologia 5G ma przyspieszyć m.in. rozwój internetu rzeczy (IoT), usług telemedycyny, autonomicznych pojazdów czy inteligentnych miast.

Związek Cyfrowa Polska to branżowa organizacja non-profit zrzeszająca największych pracodawców z sektora cyfrowego i nowych technologii - producentów, dystrybutorów i importerów działających na polskim rynku. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

aop/ mk/