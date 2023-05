Stellantis zwiększa dostawy aut

Trzeci co do wielkości producent samochodów na świecie, właściciel m.in. fabryki w Gliwicach, opublikował wyniki za I kw. tego roku. W porównaniu z pierwszym kwartałem 2022 r. przychody firmy wzrosły o 14 proc. – do 47,2 mld euro. Było to możliwe m.in. dzięki wyższym dostawom aut i poprawie w zaopatrzeniu w półprzewodniki. Od początku stycznia do końca marca koncern dostarczył na całym świecie 1 mln 476 tys. pojazdów. Był to wynik lepszy o 7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. O 22 proc. wzrosła zaś sprzedaż elektryków. Richard Palmer, dyrektor finansowy Stellantisa, zapowiedział, że w tym roku firma wdroży do produkcji dziewięć nowych modeli aut elektrycznych, a do końca 2024 r. zamierza oferować łącznie 47 modeli samochodów na baterie.

Zapasy pojazdów koncernu wyniosły na koniec marca ok. 1,3 mln sztuk, co oznacza wzrost o ok. 230 tys. od końca 2022 r. Palmer przyznał, że wyzwaniem jest usprawnienie realizacji zamówień od dealerów. Mimo rosnących przychodów to właśnie stan zapasów wpłynął na to, że w środę rano, po oblikowaniu wyników, wartość akcji Stellantisa spadła o ponad 2 proc.

Wzrosty produkcji firmy są jednak potwierdzeniem, że cała branża wychodzi ze sporego dołka, do którego doprowadził wywołany pandemią kryzys półprzewodnikowy. Koncern może się także pochwalić dobrymi wynikami na rynku polskim, gdzie w I kw. odnotowano 21-proc. wzrost sprzedaży aut.

W jego gliwickich zakładach pracuje ok. 1,8 tys. pracowników. Po zakończeniu w 2021 r. produkcji modelu Opel Astra firma koncentruje się na montażu samochodów dostawczych – Peugeota Boxera, Opla Movano i Citroena Jumpera. W zeszłym roku wyjechało stamtąd ponad 27 tys. dostawczaków. To mniej, niż zapisano w planach, które zakładały produkcję 40 tys. aut rocznie. Zeszły rok można jednak uznać za okres rozruchowy. Dodatkowo do zmniejszonej produkcji przyczyniły się kłopoty z dostawami komponentów. Docelowa produkcja w Gliwicach ma osiągnąć 100 tys. samochodów dostawczych. Jesienią zacznie się wytwarzanie elektrycznych pojazdów. Składany ma być tam m.in. nowy fiat ducato. W tym roku ma też rozkręcić się produkcja baz pod zabudowę kamperów. Z kolei od 2024 r. na mocy umowy Stellantisa i Toyoty w Gliwicach powinien ruszyć montaż dużego auta dostawczego pod marką japońskiego producenta. Będzie wytwarzany w wersji spalinowej i elektrycznej.

W środę swoje wyniki publikowały też inne firmy motoryzacyjne, m.in. Porsche (odnotował 18-proc. wzrost dostaw w I kw.) oraz brytyjski producent aut luksusowych Aston Martin (strata za trzy miesiące zmniejszyła się do 74,2 mln funtów).