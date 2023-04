Najwięcej Ukraińców, 35 proc., zarabia w Polsce od 3 do 4 tys. zł netto miesięcznie, a 24 proc. od 2,7 do 3 tys. zł netto - wynika z raportu Personnel Service. Jak dodano, większość Ukraińców deklaruje miesięczne wydatki w Polsce nieprzekraczające 1 tys. zł.

Autorzy najnowszego "Barometru Polskiego Rynku Pracy" Personnel Service przytoczyli szacunki, zgodnie z którymi w Polsce przebywa ok. 2,3 mln Ukraińców. Zgodnie z ostatnim raportem NBP "Sytuacja życiowa i ekonomiczna migrantów z Ukrainy w Polsce – wpływ pandemii i wojny na charakter migracji w Polsce" 65 proc. Ukraińców przebywających w naszym kraju pracuje, a 24 proc. poszukuje pracy - przypomniano.

Jak podano w "Barometrze Polskiego Rynku Pracy", największy odsetek, bo 35 proc. ankietowanych Ukraińców deklaruje zarobki w Polsce w przedziale od 3 do 4 tys. zł netto miesięcznie. 17 proc. ukraińskich respondentów zarabia od 4 do 5 tys. zł netto miesięcznie, 8 proc. - od 5 do 6 tys. zł netto miesięcznie, a 2 proc. ponad 6 tys. zł netto miesięcznie. Zarazem 24 proc. Ukraińców deklaruje miesięczne zarobki w Polsce w przedziale od 2,7 do 3 tys. zł netto, a 12 proc. poniżej 2,7 tys. zł netto, czyli - jak podkreślono - mniejsze od obowiązującej w Polsce płacy minimalnej.

"U nas minimalne wynagrodzenie przekracza 3 tys. zł brutto, podczas gdy w Ukrainie to w przeliczeniu na złotówki ok. 800 zł. To zatem ponad 3,5-krotnie więcej" - wskazał założyciel Personnel Service i ekspert rynku pracy Krzysztof Inglot. Dodał, że często pracownicy z Ukrainy, którzy przyjeżdżają do Polski w celu zarobkowym, pracują więcej niż 40 godzin tygodniowo. "Jak wynika z naszego badania (...), osoby migrujące za pracą (...) pracują u nas pół roku, by podreperować domowy budżet, a następnie wracają do Ukrainy" – stwierdził Inglot.

Zauważył, że jeszcze w listopadzie marginalny odsetek pracodawców deklarował zatrudnianie Ukraińców na czarno, jednocześnie oferując im pensję poniżej minimalnego wynagrodzenia. "Teraz ten wskaźnik jest wyższy, co może w jakimś stopniu wynikać z galopującego tempa wzrostu pensji minimalnej" - ocenił Inglot.

Z raportu Personnel Service wynika, że pracownicy z Ukrainy są zatrudnieni w co drugiej firmie w Polsce, głównie na niższym szczeblu. Zarobione pieniądze Ukraińcy w większości odkładają. Co trzeci pracownik z Ukrainy wydaje w Polsce zaledwie od 200 do 500 zł miesięcznie - zaznaczono.

"Tak skromne wydatki umożliwia często rozbudowany pakiet benefitów, który obejmuje m.in. wyżywienie, transport do pracy i zakwaterowanie. Są jednak osoby, które wydają więcej. 31 proc. osób przeznacza na ten cel od 500 do 1000 zł, a 14 proc. na utrzymanie w każdym miesiącu wydaje od 1000 do 2000 zł" - wynika z analizy. Jak dodano, skromniej żyją w Polsce Ukrainki. "Aktualnie 46 proc. kobiet wydaje miesięcznie maksymalnie 500 zł w porównaniu do 41 proc. mężczyzn" - wyjaśniono.

Według Personal Service pracownicy z Ukrainy najczęściej gromadzą kapitał, który później w całości zawożą do swojej ojczyzny.

"Ponad połowa (55 proc.) osób przyznaje, że w ogóle nie dokonuje transferów międzynarodowych. Eksperci dodali, że wśród pań 60 proc. w ogóle nie przelewa pieniędzy swojej rodzinie, w porównaniu do 46 proc. mężczyzn. Wśród tych, którzy dokonują regularnych transferów pieniężnych, 12 proc. osób przeznacza na ten cel od 500 do 1000 zł, 13 proc. co miesiąc wysyła swoim bliskim od 1000 do 2000 zł, a 12 proc. przeznacza na ten cel ponad 2000 zł. Mniejsze kwoty od 200 do 500 zł przelewa na konto swojej rodziny co miesiąc w sumie 8 proc. osób" - wynika z "Barometru Polskiego Rynku Pracy".

Badanie pracodawców w Polsce przeprowadzono na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna metodą CAWI na próbie 317 ogólnopolskich firm zatrudniających od 10 osób (w tym 105 przedsiębiorstw od 10-49 osób, 108 od 50 do 249 osób i 104 powyżej 250 osób). Badanie zrealizowano w dniach 6-9 lutego 2023 roku.

Badanie pracowników metodą indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) przeprowadziła agencja Rating Group. Obejmowało ono osoby z doświadczeniem w pracy w Polsce w ostatnich pięciu latach. Byli to mieszkańcy czterech ukraińskich przygranicznych miast: Lwowa, Łucka, Tarnopola oraz Iwano-Frankowska. W sumie przebadano 400 respondentów. Wywiady z pracownikami zostały zrealizowane w okresie od 30 stycznia do 12 lutego 2023 roku.

Główne obszary działania Personnel Service to rekrutacje pracowników z Ukrainy na potrzeby pracodawców w Polsce, outsourcing, praca tymczasowa, a także rekrutacje stałe i specjalistyczne dla branż IT i medycyna. (PAP)

autor: Anna Bytniewska

