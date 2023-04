Z naszych informacji wynika, że prezes Jarosław Kaczyński miał powiedzieć, że jeśli ktoś mówi, że czuje się pewny pierwszego miejsca na liście, to popełnia falstart. Ale nieoficjalne informacje czy nawet podróże pisowskich ministrów pokazują, skąd mieliby startować. – Jeśli ktoś chce wcześniej się dowiedzieć, kto i skąd startuje, to w pierwszej kolejności warto prześledzić jego aktywność w mediach społecznościowych i zwrócić uwagę na to, gdzie się loguje – mówi nasz rozmówca z kręgów władzy.