Rzecznik rządu był pytany w czwartek podczas konferencji w KPRM o umowy dla polskich firm na odbudowę infrastruktury publicznej w Ukrainie w nawiązaniu do wizyty prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie.

"Potwierdzam, że jednym z pierwszych projektów mają być projekty związane z odbudową infrastruktury publicznej m.in. w Charkowie" - powiedział Müller. "Co do szczegółów będziemy je przedstawiać niebawem, bo siłą rzeczy trwają teraz jeszcze ustalenia kontraktowe w tym obszarze, więc na razie nie chciałbym tutaj więcej szczegółów przedstawiać" - dodał.

Dopytywany o kwestie współpracy polsko-ukraińskiej w ramach przemysłu zbrojeniowego i możliwości przeniesienia części ukraińskiej produkcji do Polski, rzecznik rządu odparł, że trwają "różne rozmowy dotyczące wspólnej produkcji broni, natomiast są one nieco bardziej skomplikowane". "Na ten moment nie mam tutaj do ogłoszenia żadnych ustaleń finalnych w tym obszarze" - zaznaczył.

Müller podkreślił jednocześnie, że polski rząd "w tej chwili zwiększa możliwości produkcyjne PGZ". Przypomniał, że "w zeszłym tygodniu Rada Ministrów przyjęła uchwałę o Narodowym Programie Amunicji, który ma zwiększyć możliwości produkcji amunicji w Polsce".

"Ukraina zamawia określone sprzęty w ramach PGZ i to, że zwiększamy w ramach własnych zakładów zbrojeniowych możliwości produkcji amunicji, też wzbudza zainteresowanie Ukrainy" - wskazał rzecznik rządu. (PAP)

