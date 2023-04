Reklama

Wołodymyr Zełenski z małżonką Ołeną Zełenską przebywa w środę z oficjalną wizytą w Polsce. Przed południem odbyło się spotkanie par prezydenckich, jak również rozmowa prezydentów w "cztery oczy".

Podczas późniejszych rozmów delegacji Polski i Ukrainy prezydent Zełenski podkreślił, że wizyta w Polsce jest dla niego bardzo ważna i jest gestem wdzięczności. "Wdzięczności za to, co mamy dziś, po to, byśmy mogli porozmawiać o naszej wspólnej przyszłości, w UE, w NATO. W tym kierunku powinniśmy jeszcze bardzo wiele uczynić. Przede wszystkim, jak Andrzeju powiedziałeś, będzie zwycięstwo, to będzie wszystko inne" - mówił ukraiński prezydent, zwracając się do Andrzeja Dudy.

"Chcę podziękować za to, że wy robicie wszystko, co możliwe, dla naszego zwycięstwa. Chcę podziękować za to, że wzmacniacie nas na polu walki" - podkreślił Zełenski.

Jak przypomniał, w środę spotka się również w Warszawie z premierem Mateuszem Morawieckim i przedstawicielami polskiego rządu. "Dziś cała Europa musi jeszcze bardziej się zjednoczyć, by wspierać nas na polu walki, bo jest to bardzo ważne. Jest to wymagającym wyzwaniem: trzeba sprawić, by druga armia świata stała się ostatnią armią świata" - zaznaczył. Jak mówił, Ukraińcom "walczyć w pojedynkę byłoby bardzo trudno". "Jestem wdzięczny, że na tej drodze jesteście z nami" - dodał.

Zełenski podziękował za wsparcie ukraińskich sił zbrojnych. Podziękował również Polsce i innym przyjaciołom za wspieranie ukraińskiej drogi do UE; przypomniał w tym kontekście, że Ukraina uzyskała status kandydata do UE. "Dziękuję ci Andrzeju, że jeździłeś, przekonywałeś, byłeś naszym adwokatem, żebyśmy uzyskali ten status kandydata" - powiedział prezydent Ukrainy, zwracając się do polskiego przywódcy.(PAP)

Autorki: Sylwia Dąbkowska-Pożyczka, Aleksandra Rebelińska

