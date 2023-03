Szef rządu poinformował po zakończeniu szczytu Rady Europejskiej, że Polska otrzyma rekompensatę od UE za broń przekazaną Ukrainie. Jak przekazał, do Świąt Wielkanocnych do Polski trafi do 300 mln euro rekompensaty, a w kolejnych miesiącach dodatkowe 500-600 mln euro.

"W miejsce starszej broni, którą przekazywaliśmy na Ukrainę, będziemy mogli za europejskie pieniądze kupować bardzo nowoczesną broń, amunicję, tworzyć nowe linie technologiczne pod produkcję amunicji i różnych rodzaji broni" - mówił.

Jak mówił, Polska będzie największą beneficjentką Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju. "To ogromny sukces Polski, to bardzo ważne, o to zabiegaliśmy od początku i cieszę się, że udało się to zrobić" - mówił Morawiecki.

Zapowiedział, że będzie kontynuować zabiegi o to, by Europejski Instrument na rzecz Pokoju był jak najwyższy. Poinformował, że przywódcy zgodzili się co do tego, że w ciągu najbliższych miesięcy instrument ten będzie opiewał na kwotę 3,5 mld euro. "A z tego również większość środków trafi do Polski. W końcu została doceniona od strony finansowej rola Polski w wojnie obronnej Ukrainy przeciw barbarzyństwu rosyjskiemu" - dodał.

Premier poinformował ponadto, że unijni przywódcy rozmawiali także o sytuacji na europejskim i amerykańskim rynku bankowym.(PAP)

autorzy: Aleksandra Rebelińska, Rafał Białkowski

