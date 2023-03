Nowelizacja ustawy o SN, której projekt złożyli posłowie PiS, ma - według autorów - wypełnić kluczowy, dotyczący praworządności "kamień milowy" dla odblokowania przez Komisję Europejską pieniędzy na KPO. Zgodnie z nowelizacją sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów ma rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny, a nie - jak obecnie - Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN. Nowela przewiduje też zasadnicze zmiany dotyczące tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego.

W lutym prezydent Andrzej Duda zwrócił się do TK, w trybie kontroli prewencyjnej, z wnioskiem o zbadanie zgodności z konstytucją nowelizacji ustawy o SN; chodzi m.in. o przepisy o tzw. teście niezależności sędziego oraz o przekazaniu spraw dyscyplinarnych i immunitetowych sędziów do NSA.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej rzecznik rządu pytany był m.in. o to, czy rząd szykuje nowy projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. "Nie ma takich projektów w tej chwili, dopóki nie będzie decyzji Trybunału Konstytucyjnego" - odpowiedział rzecznik rządu. My liczymy na to, bo takie jest nasze zdanie i takie zdanie podnosimy w toku postępowania przed TK, że nowela ustawy o SN jest zgodna z konstytucją - zaznaczył.

"Dopiero, jeżeli Trybunał Konstytucyjny by rozstrzygnął inaczej, to wtedy możemy zastanawiać się nad ewentualnymi działaniami legislacyjnymi, też mając wtedy świadomość, jakie granice konstytucyjne określa TK. Bo inaczej potencjalne pisanie takich ustaw byłoby pisaniem ich w ciemno, więc nie ma takich projektów w tej chwili" - powiedział rzecznik rządu.

Pod koniec lutego prezes TK Julia Przyłębska poinformowała, że Trybunał Konstytucyjny wszczął postępowanie w związku ze złożonym przez prezydenta wnioskiem.

Trybunał nie wyznaczył jeszcze terminu rozprawy w tej sprawie. TK powinien zająć się tym wnioskiem w pełnym składzie. (PAP)