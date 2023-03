Minister finansów Magdalena Rzeczkowska, zapytana na antenie Radia Zet, czy obowiązywanie "zerowej" stawki VAT na żywność zostanie przedłużone do końca tego roku, odpowiedziała: "Nie ma pewności, ale jest to prawdopodobne".

Podkreśliła, że cały czas obowiązuje deklaracja, którą złożył rząd, że sytuacja na rynku będzie monitorowana i do końca czerwca stawka "zerowa" na VAT na żywność będzie zapewniona.

"Natomiast zobaczymy, jak będzie się zachowywała inflacja, jak będzie ogólnie wyglądała sytuacja Polaków i wtedy będziemy podejmować (decyzję-PAP)" - stwierdziła Rzeczkowska.

W środę o to, czy "zerowa" stawka VAT na żywność będzie przedłużona do końca roku był też pytany wiceminister finansów Artur Soboń w programie Tłit w WP. "To bardzo prawdopodobny scenariusz" - ocenił.

Dopytywany, kiedy ostatecznie się o tym przekonamy, odparł: "Myślę, że może to być kwiecień czy maj".

Na początku grudnia ub.r. minister finansów Magdalena Rzeczkowska podpisała rozporządzenie przedłużające utrzymanie "zerowej" stawki VAT na żywność do 30 czerwca 2023 r.

Z prospektu programu emisyjnego Ministerstwa Finansów z 17 marca 2023 r. wynika, że "zerowa" stawka VAT na żywność będzie obowiązywała do końca 2023 r. (PAP)

pif/ amac/