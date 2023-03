Wiceszef MS uczestniczył w poniedziałek w Londynie w Konferencji Ministrów Sprawiedliwości na temat wsparcia działań Międzynarodowego Trybunału Karnego na Ukrainie. Kaleta w wypowiedzi dla TVP Info podkreślił, że wspólnota narodowa od wielu miesięcy pracuje nad ramami prawnymi pociągnięcia do odpowiedzialności winnych zbrodni wojennych na Ukrainie.

Przypomniał, że MTK wydał nakaz aresztowania Władimira Putina. "Polska w tym procesie jest jednym z liderów. Nasza prokuratura, która powadzi śledztwo z wieloma prokuratorami i prokuraturą MTK, na polecenie Zbigniewa Ziobro zgromadziła materiał dowodowy, który był przydatny w tym postępowaniu. Polska prokuratura zgromadziła i przekazała bardzo poważne dowody wskazujące na porwania dzieci, w tym materiały z obozów filtracyjnych. Ustalono sprawców niektórych zbrodni bezpośrednio. Jest to istotnym wkładem Polski w to, żeby zbrodniarze z Rosji ponieśli odpowiedzialność" - mówił.

W piątek MTK wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina. Sędziowie przychylili się do wniosku prokuratury, uznając, że są realne podstawy, by sądzić, że Putin jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.

MTK w tej samej decyzji wydał również nakaz aresztowania rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej, oskarżanej o te same zbrodnie.(PAP)

