Wiceszef MRiT odpowiadał w środę w Sejmie na pytania posłów dotyczące m. in. dopłat do czynszów. Wyjaśnił, że takie dopłaty "funkcjonują w ramach programu Mieszkanie na Start". "Zostało zawartych 115 umów z gminami w sprawie stosowania tych dopłat. Objęte tymi opłatami jest ponad 4 tys. 400 mieszkań" - mówił.

Dzięki programowi Mieszkanie na Start osoby fizyczne mogą otrzymać dopłaty pokrywające część czynszu najmu w nowo wybudowanym mieszkaniu lub mieszkaniu oddanym do użytku w wyniku działań rewitalizacyjnych.

Uściński stwierdził, że resort widzi "wysoką putinflację spowodowaną wojną na Ukrainie i wojną energetyczną Putina". Przypomniał, że rozpoczął prace nad zwiększeniem dopłat do czynszu w programie Mieszkanie na Start.

"Zgodnie z proponowaną zmianą podczas corocznej weryfikacji do otrzymywania opłat będzie weryfikowana stawka czynszu najmowanego lokalu. Jeśli w okresie od ostatniej weryfikacji stawka czynszu uległa zmianie, dokonana zostanie zmiana decyzji o dopłatach w zakresie jej wysokości" - wskazał wiceminister, odnosząc się do projektowanych zmian.

Dodał, że "kwota dopłat ulegnie podwyższeniu proporcjonalnie do wzrostu stawki czynszu, jednak maksymalnie o wartość inflacji".

Inne rozwiązanie ma polegać na tym, jak wyjaśnił Uściński, że jednorazowo zostanie wprowadzona możliwość złożenia przez najemcę, otrzymującego obecnie dopłaty, wniosku o zmianę wysokości dopłat w przypadku podwyżki czynszu obowiązującej od dnia zawarcia umowy najmu do dnia wejścia w życie ustawy. "W takiej sytuacji organ właściwy zmieni decyzję w sprawie dopłat poprzez podwyższenie kwoty dopłaty o kwoty zastosowanej podwyżki" - powiedział.

"Planuje się, że te zmiany wejdą w życie w I połowie 2023 r." - zapowiedział Uściński.

17 lutego minister rozwoju i technologii Waldemar Buda poinformował, że rozpoczęto prace nad wprowadzeniem corocznej waloryzacji dopłaty do czynszu w budynkach wybudowanych w ramach programu Mieszkanie na Start. Dodał, że nowe przepisy pozwolą na dostosowanie dopłat do sytuacji rynkowej.

Dzień wcześniej prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys przekazał, że do końca 2025 r. zamrożony będzie czynsz dla najemców osiedli rynkowej części programu Mieszkanie Plus. Borys informował, że przeciętna kwota oszczędności dla najemcy wyniesie nieco ponad 5 tys. zł.

Program Mieszkanie na Start uruchomiła ustawa o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania od 1 stycznia 2019 r. Dopłaty, które finansuje państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), są przyznawane na 15 lat najemcom nowych mieszkań budowanych we współpracy inwestora z gminą. Obecnie z programu korzysta 35 gmin.

Zgodnie z informacją PFR Nieruchomości, największą grupą odbiorców dopłat do czynszu są najemcy zamieszkujący w inwestycjach PFR Nieruchomości realizowanych w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego. "Z dopłat korzysta 60 proc. mieszkańców, co oznacza 3 na 5 lokatorów. Średnia kwota przyznanej dopłaty we wszystkich inwestycjach, które są finansowane ze środków Funduszu Mieszkań dla Rozwoju, wynosi 325 zł, a suma miesięcznych dopłat przyznawanych dla wszystkich najemców sięga blisko 0,55 mln zł" - przekazała PFR Nieruchomości. Najwyższą dopłatę otrzymuje najemca z Krakowa - to 730 zł miesięcznie - dodano.

Spółka PFR Nieruchomości odpowiada za inwestycje realizowane ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego. Inwestycje finansowane są ze środków Funduszu Sektora Mieszkań dla Rozwoju, którego aktywami zarządza PFR Nieruchomości. Właścicielem funduszu jest Polski Fundusz Rozwoju.

PFR Nieruchomości – jako jedyna na polskim rynku – oferuje umowy najmu ze stopniowym dochodzeniem do własności. Z tej oferty korzystają np. najemcy w Białej Podlaskiej, a w najbliższym czasie zostanie ona zaproponowana mieszkańcom osiedla w Gdyni przy ul. Puszczyka. Umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności zostaną także zaoferowane wszystkim najemcom inwestycji, w których ta opcja została zadeklarowana, czyli w Krakowie, w Radomiu, w Katowicach, w Dębicy, w Świdniku, w Łowiczu, w Mińsku Mazowieckim, w Nowym Targu, w Wałbrzychu, we Wrześni i w Zamościu. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco

maja/ pad/