"Jesteśmy rządem, który jako pierwszy dokonał zasadniczej zmiany w podejściu do obywatela z niepełnosprawnością. My otwarcie i jednoznacznie powiedzieliśmy: to jest obywatel, to nie jest świadczeniobiorca, to nie jest ktoś, kto potrzebuje pomocy – to przede wszystkim obywatel ze wszystkimi prawami" – powiedział Wdówik na wtorkowym briefingu.

Dodał, że osoby z niepełnosprawnościami to nie jest homogeniczne środowisko. "To są ludzie, którzy mają różne poglądy, różne priorytety i dobrze, że żyjąc w społeczeństwie demokratycznym, możemy słyszeć każdy głos. My jesteśmy odpowiedzialni za stworzenie rozwiązań, które będą wpierać wszystkich obywateli, dlatego patrzymy całościowo i działamy całościowo" – powiedział.

Zapewnił, że opiekunowie osób z niepełnosprawnością "też są w zasięgu naszych zainteresowań".

"Nie zapomniany o opiekunach, którzy często całe życie poświęcili na wsparcie osoby z niepełnosprawnością" – zapewnił. Dodał, że świadczenie pielęgnacyjne za rządów PiS wzrosło najbardziej i w tej chwili wynosi 3355,66 zł – łącznie ze składkami. "To jest ogromne wsparcie" – dodał.

"Słuchamy, spotykamy się, rozmawiamy, ale nie będziemy tolerować rozwiązań opartych na awanturach politycznych. To jest komunikat, który musi wybrzmieć. Awantura polityczna, którą w tej chwili mamy w Sejmie, to jest kawałek kampanii wyborczej i w to się nie bawimy" – podkreślił.

Autorki: Agata Zbieg, Iwona Żurek

agz/ iżu/ joz/