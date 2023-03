Nie pierwszy raz pan Jacek Sasin pozwala sobie na komunikat, dzięki któremu grający na giełdzie mogą zarobić kokosy; obawiam się, czy to nie jest też sposób na biznes, takie używanie polityki, by rozhuśtać notowania giełdowe - tak szef PO Donald Tusk odniósł się do niedawnych słów wicepremiera i szefa MAP.

W czwartek w Radiu Plus w wątku rozmowy o zyskach PKN Orlen szef MAP został zapytany, czy będzie podatek od nadmiarowych zysków spółek skarbu państwa. "Tak, będzie, pracujemy nad tym" - odpowiedział. Zaznaczył przy tym, że spółki energetyczne praktycznie już zostały pozbawione takich zysków, ponieważ w zeszłym roku zostały wprowadzone regulacje zamrażające ceny prądu, a jest jeszcze kwestia spółek górniczych, z których część dużo zarobiła na rosnącej cenie węgla, a także kwestia Orlenu i przerobu ropy naftowej. O tę wypowiedź Sasina przewodniczący PO został zapytany w piątek na konferencji w Mińsku Mazowieckim. Jak ocenił, jedyną reakcją na nią było jak na razie "gwałtowne tąpnięcie na giełdzie". "To nie jest pierwszy raz, kiedy pan Sasin pozwala sobie na jakiś komunikat i ci, którzy grają na giełdzie i być może mają informacje wcześniej, mogą naprawdę zarobić kokosy na tego typu niemądrych wypowiedziach" - powiedział Tusk. "Obawiam się, czy to nie jest też jakiś sprytny pomysł na biznes, znaczy takie używanie polityki po to, żeby rozhuśtać notowania giełdowe" - dodał. W Radiu Plus Sasin powiedział też w kontekście spółek górniczych i Orlenu, że resorty klimatu, finansów i MAP współpracują przy stworzeniu "takich mechanizmów, które również wyrównałyby te dysproporcje, czyli te zyski, które wynikają nie z rozszerzenia działalności, jakichś nowych rozwiązań, tylko ze wzrostu cen na rynku". Zaznaczył, że prawdopodobnie te rozwiązania obejmą rok poprzedni, ale nie chciał o tym przesądzać. Premier Mateusz Morawiecki mówił we wtorek, że zgodnie z wprowadzonym przez rząd mechanizmem polskie spółki przeznaczają dziesiątki miliardów na obniżkę rachunków za energię odbiorców. Zaznaczył, że można opodatkować spółki specjalnym podatkiem, a pieniądze z budżetu przeznaczać na obniżenie cen energii, i rząd zdecydował się na taki mechanizm, "tylko realizowany w inny sposób", poprzez tzw. revenue cap, dzięki któremu spółki zarobione środki przeznaczają na obniżkę cen. Tusk na konferencji w Mińsku Mazowieckim pytany był też o sytuację w polskich szkołach i wypowiedzi ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, który mówił, że nie brakuje nauczycieli. "To jest cud boski, że w polskich szkołach są jeszcze nauczyciele, biorąc pod uwagę to, jaki jest minister, jakie są płace, jakie są warunki pracy, jak się traktuje nauczycieli" - powiedział lider PO.(PAP) Autorzy: Agnieszka Ziemska, Piotr Śmiłowicz