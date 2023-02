Europoseł Robert Biedroń, szef klubu parlamentarnego Lewicy Krzysztof Gawkowski i poseł Adrian Zandberg (partia Razem) poinformowali na poniedziałkowej konferencji prasowej, że składają pilny wniosek o zwołanie RBN przed wizytą prezydenta USA Joe Bidena w Warszawie, zaplanowaną na 20-22 lutego.

Reklama

"Wszystkie ugrupowania powinny spotkać się i nakreślić plan priorytetów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie tej wizyty: czego chcemy od Joe Bidena, czego chcemy od tej wizyty, jakie plany, jeśli chodzi o bezpieczeństwo militarne, ekonomiczne powinniśmy mieć nie tylko jako sojusznik USA w NATO, ale także jako - mam nadzieję i wierzę w to głęboko - lider i ambasador interesów i bezpieczeństwa Ukrainy na naszym kontynencie" - powiedział Biedroń.

Zandberg dodał, że "jeśli chodzi o bezpieczeństwo i politykę międzynarodową, to niezmiernie ważną sprawą jest ciągłość". "Za kilka miesięcy będzie w Polsce nowy rząd, ale Polska będzie cały czas w tym samym miejscu na mapie i problemy bezpieczeństwa pozostaną z nami. Uważamy, że w takich sprawach, decyzjach, które trzeba będzie podjąć w najbliższym czasie - dotyczących bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale i całego regionu - strona rządząca powinna konsultować się ze wszystkimi partiami opozycyjnymi" - powiedziała współprzewodniczący Razem.

Reklama

Podkreślił, że podejmowane zobowiązania i decyzje w tym obszarze będą istotne przez lata. Jak ocenił, zwołanie RBN przed wizytą Bidena byłoby ważnym i dobrym znakiem, jeśli chodzi o ciągłość polskiej polityki bezpieczeństwa i międzynarodowej.

"Sprawa, o której warto zacząć rozmawiać - i to nie tylko w naszym regionie, ale też z naszymi partnerami z Europy, USA czy Kanady - to jest kwestia uwolnienia Ukrainy od długu. To kwestia odbudowy Ukrainy w taki sposób, żeby to nie była odbudowa, która odbędzie się kosztem zrujnowanego społeczeństwa (...) bo jutro, jeśli chodzi o trwałość związania Ukrainy z Europą i światem zachodnim, absolutnie kluczowa będzie odbudowa i co za tym idzie - odporność ukraińskiego społeczeństwa na rosyjską propagandę" - zaznaczył Zandberg.

W piątek 10 lutego Biały Dom poinformował o zaplanowanej w dniach 20-22 lutego wizycie w Polsce prezydenta Bidena, który spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą oraz z liderami Bukaresztańskiej Dziewiątki (którą tworzą państwa wschodniej flanki NATO) i wygłosi przemówienie przed rocznicą rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest organem doradczym prezydenta RP w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. W jej skład wchodzą: marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szef MON, szef MSWiA, szef MSZ, minister koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań posiadających klub parlamentarny lub poselski (lub przewodniczący tych klubów), szef kancelarii prezydenta i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Posiedzenia Rady zwołuje prezydent, określając jednocześnie ich tematykę.(PAP)